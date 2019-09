Gigantesco incendio en una planta de productos químicos en el noroeste de Francia

Un incendio afecta a una planta de productos químicos con material potencialmente peligroso este jueves en la ciudad de Ruan, capital de la región de Normandía, en el noroeste de Francia, informaron las autoridades locales.

Thick plumes of smoke reportedly still blanketing the area after dawn.#Lubrizol is no stranger to problems. With a noteable gas leak and mineral oil leak in the past decade.pic.twitter.com/Xx7kFoE7IB