Golpe de suerte: Hombre encontró millonario tesoro al excavar su jardín en Francia

Un hombre de 68 años encontró una fortuna de alrededor de 746 millones de pesos chilenos, mientras construía una piscina en su jardín, en Francia.

Durante las excavaciones, se topó con cinco barras de oro y varias monedas que estaban envueltas en bolsas plásticas y enterradas en el terreno de la casa que había comprado hace poco más de un año.

El nuevo propietario informó de inmediato a las autoridades, que revisaron el hallazgo para determinar si tenía valor arqueológico o si podía estar vinculado a un delito.

Según informaron los medios locales, la revisión estableció que el oro tenía entre 15 y 20 años de antigüedad y no provenía de ningún robo, por lo que el hombre obtuvo el derecho a conservarlo.

Hasta el momento no hay claridad respecto al origen del tesoro, aunque una de las hipótesis apunta al antiguo dueño de la vivienda, quien ya falleció.