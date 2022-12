Hombre con bomba de la Primera Guerra Mundial atascada en su ano obligó a evacuar hospital

Un hospital de Toulon, Francia debió ser evacuado luego que un hombre de 88 años acudió al recinto con una bomba de la Primera Guerra Mundial dentro de su ano.

Según informó un portavoz del hospital a Varmatin, la llegada del hombre "requirió la intervención del personal de desactivación de bombas, la evacuación de emergencias de adultos y pediátricas, así como el desvío de emergencias entrantes", ya que los médicos temían a que el explosivo detonara.

Sin embargo, los expertos comprobaron que el proyectil se encontraba desactivado y que había poco riesgo de que explotara dentro del hombre, por lo que los médicos procedieron a extraer quirúrgicamente el objeto de 20 cms de largo y 5 cm de ancho.

Posteriormente, se confirmó que el hombre sehabía insertado la bomba por placer sexual, la cual era un artículo de colección de la Primera Guerra Mundial y usada por el ejército francés a principios del siglo XX.

An 88-year-old Frenchman presented at Toulon A&E yesterday with a First World War shell shoved up his arse. Bomb disposal were called to make it safe. The hospital was evacuated. I wish this was a joke. pic.twitter.com/IS2u9kUqBO