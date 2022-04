Juicio en Francia: Mensajes dan a entender que Nicolás Zepeda obligó a Narumi Kurosaki a abortar

En la segunda jornada del juicio contra Nicolás Zepeda por la desaparición y muerte de su ex pareja, Narumi Kurosaki, se dio a conocer una carta y mensajes entre ambos, que aluden a un supuesto embarazo y eventual aborto de la víctima.

Según David Borne, que llevó la investigación policial, el correo escrito por Zepeda data del 5 de septiembre del 2016, período en que la pareja mantenía una relación a distancia, consignó 24 Horas.

El policía accedió a una tarjeta SMS que le permitió llegar al correo del acusado y verificar sus interacciones con la víctima antes de que ella desapareciera, complementó El Desconcierto, pericias que le otorgaron acceso a cerca de 900 correos que él le envió en un breve lapso, varios con un tono amenazante.

"Tomaste mi confianza y la destruiste. Esta es la quinta vez que me pides disculpas esta semana. Cuando decidiste ir a Francia me dijiste que podía confiar en ti", señala en un extracto del texto, al tiempo que le pone condiciones: "El costo para ti es que te conviertas en la mejor chica a partir de hoy, nunca te enojarás, nunca pedirás nada, ya nada discutirás".

Vía email también, Zepeda habría amenazado directamente a Kurosaki: "Te quiero matar", sostiene en uno de los mensajes.

Borne presume que Kurosaki estaba embarazada cuando se fue a vivir a Francia, debido a una serie de mensajes que ella envió a Zepeda: "Nunca olvidaré que me dejaste embarazada, nunca sientes ninguna responsabilidad por este embarazo, puedo concluir que eres un imbécil", señaló la víctima, a lo que él respondió: "Lamento que pienses así".

En otros mensajes, la joven le reprocha al imputado que "me va a doler el cuerpo, me quitaste el futuro del pequeño, y no sientes la responsabilidad de todo esto (...) deberías ser responsable de mi cuerpo para siempre".

"Me dejaste embarazada, sólo querías follarme. Te pediré dinero si tengo un problema con mi útero. Vete a la mierda, de verdad espero que tengas un problema con tu pene", remató Kurosaki.

"NARUMI HIZO COSAS MALAS, DEBE PAGAR"

Borne mencionó luego un registro audiovisual de Zepeda que data de septiembre del 2016, cerca de un mes antes de que la japonesa entablara otra relación con Arthur del Piccolo, joven francés de origen asiático.

El agente calificó esta grabación como "un video amenazante, escalofriante", durante el cual el sujeto señala que "hace poco Narumi hizo cosas malas (...) ella debe pagar algo del costo de lo que hizo", y menciona las condiciones que le puso a su pareja en los mensajes anteriores, antes de indicar que ella tiene "dos semanas para que corrija lo que hizo".

Borne también perició el GPS del auto que el acusado arrendó en Francia, confirmando que comenzó a utilizarlo el 30 de noviembre, antes de dejarlo estacionado en la residencia desde donde desapareció Kurosaki entre el 4 y 6 de diciembre, fecha en que se confirmó el extravío de la joven.

Posteriormente, Zepeda usó la cuenta de Gmail y el celular de Kurosaki para buscar un lavado de autos, algo llamativo dado que ella no era dueña de un automóvil ni contaba con un permiso para conducir.