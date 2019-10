Marchan en París contra la reproducción asistida para mujeres solteras y parejas gay

Decenas de miles de opositores a la reproducción asistida para las mujeres solteras y las parejas lesbianas marcharon el domingo en París, medida que es defendida por el gobierno y actualmente debate el Parlamento.

Las cifras varían, pero en todo caso mucha gente concurrió el 6 de octubre a la convocatoria contra la reproducción asistida (PMA, en francés) para todas las mujeres, y según los organizadores había 600.000 personas, aunque la Prefectura de Policía de París cifró en 42.000 los participantes.

Agitando banderas verdes y rojas que rezaban "Libertad Igualdad Paternidad" y sosteniendo pancartas con el mensaje "Dejemos que la naturaleza haga su trabajo", los manifestantes marcharon pacíficamente desde los Jardines de Luxemburgo, cerca del Senado, hasta la Torre Montparnasse, respondiendo así al llamado de unas veinte asociaciones, entre ellas Manif Pour Tous, que en 2012 y 2013 se oponía al matrimonio gay.

"Esta manifestación es una advertencia para el gobierno. ¿Abrirá el diálogo o seguirá despreciándonos, como (el entonces presidente) Hollande en 2012?", dijo la presidenta de Manif Pour Tous, Ludovine de la Rochère.

"No a la PMA sin padre"

El conflicto se debe a la probable apertura de la PMA a las parejas lesbianas y a las mujeres solteras, una promesa de campaña del presidente Emmanuel Macron y la medida emblemática de la ley de bioética adoptada en primera lectura el 27 de septiembre por la Asamblea Nacional.

Los opositores consideran que el debate organizado sobre el proyecto de ley fue una mera coartada, ya que su voz no fue escuchada. Algunos también piensan que sobre cuestiones tan importantes para la sociedad, debería celebrarse un referéndum. Otros creen que el Estado simplemente no debería legislar sobre estas cuestiones privadas.

Este domingo en la calle, el lema era: "No a la PMA sin padre".

"Creo que es importante que los niños tengan un padre. La ley no debe hacerlos huérfanos", comentaba Véronique, de 25 años, que había acudido a la cita con su esposo y su bebé.

"Es borrar el concepto de paternidad para los niños y los padres. Hay un espermatozoide, un óvulo, pues hay un padre y una madre. Pienso que un niño tiene derecho a tener dos padres, es importante para su realización", estimaba por su parte Emmanuel da Costa, un manifestante.

"La cuestión de la PMA sin padre plantea la cuestión del padre y, por lo tanto, del hombre. Debemos recordar que una mujer no puede tener un hijo sin un hombre, y aquí no sólo decimos que un padre es secundario, sino también que no necesitamos hombres, sólo sus gametos. Queremos su esperma, pero no a ellos", denunciaba Ludovine de la Rochère, para quien esta ley envía un mensaje muy negativo.

Miedo a la gestación subrogada

Muchos también temen que la apertura de la PMA conduzca a la legalización de la gestación subrogada o vientres de alquiler, que el gobierno siempre ha descrito como una "prohibición absoluta" y ha excluido del proyecto de ley.

El 3 de octubre pasado, los diputados franceses adoptaron en primera lectura una enmienda que automatiza el reconocimiento en Francia de la filiación de los hijos concebidos por alquiler en un país extranjero donde la práctica está autorizada.

Además, el 4 de octubre, la Corte de Casación validó la transcripción al derecho francés de las actas de nacimiento de gemelas nacidas por gestación subrogada en California hace 19 años, en el caso Mennesson.

Según la última encuesta del instituto IFOP en septiembre, una gran mayoría de franceses apoya la apertura de la PMA a las mujeres solteras (68%) y a las lesbianas (65%), un "nivel récord".

Las asociaciones LGBT temen que esta movilización anti-PMA reavive los actos homófobos, como en 2013.

Manif Pour Tous ya ha anunciado nuevas fechas de movilización: la próxima será el 1 de diciembre y coincidirá con el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, mientras otras coincidirán con el Día Internacional de la Mujer y el Día de Lucha contra la Homofobia. La polémica empieza a crecer.