"Seductor, pero suave": Sacerdote realizó evento de pole dance en su iglesia y fue amenazado de muerte

Un sacerdote protestante de Saint-Guillaume, Francia, fue amenazado de muerte luego que permitió que se realizara un espectáculo de pole dance en su iglesia.

La asociación de música barroca y artes escénicas, Passions Croisées (Pasiones entrelazadas), había solicitado al religioso arrendar la parroquia para llevar a cabo dos presentaciones que combinaban el canto lírico, la danza y el pole dance. El evento tuvo tal demanda, que las 1.000 entradas disponibles se agotaron de forma inmediata.

Sin embargo, el sacerdote Daniel Boessenbacher, aseguró que al día siguiente encontraron copias del programa anotadas con comentarios como "morirás" o "vas a ir al infierno", además de cartas amenazantes que decían que "los feligreses deberían ser decapitados. Esto no es una iglesia, es un cabaret", y que al sacerdote "hay que cortarle la cabeza porque le entregó la llave de nuestra santa iglesia a una serpiente danzante".

El religioso de 54 años que calificó el espectáculo como "seductor pero suave", lamentó que algunas personas no apreciaran la exhibición, pero aseguró que continuará con las presentaciones programadas para mayo y junio, ya que según él, se trata de una oportunidad para atraer a nuevos fieles y para mostrar que la iglesia puede ser un espacio inclusivo y acogedor para todos.

"Estamos acostumbrados a recibir reacciones, pero no amenazas de muerte. No me disuaden en absoluto, creo que la iglesia necesita abrirse al mundo", concluyó el párroco.