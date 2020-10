Turquía reacciona con indignación por la portada de Charlie Hebdo que caricaturiza a Erdogan

Las autoridades turcas han expresado su indignación al condenar por "falta de moral" a la revista francesa Charlie Hebdo, por haber publicado en la portada de su nueva edición una caricatura del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, informó este miércoles la emisora CNNTürk.

"Están mostrando su propia vulgaridad y falta de moral. Un ataque a los derechos personales no es humor ni libertad de expresión", escribió anoche en un tuit Ibrahim Kalin, portavoz de la presidencia turca.

La caricatura muestra a Erdogan con camiseta interior y calzoncillos, levantando la falda de una mujer que va cubierta con un hábito islámico.

"¡La agenda anti-musulmana del presidente francés (Emmanuel) Macron está dando frutos! Charlie Hebdo acaba de publicar una serie de las llamadas caricaturas llenas de imágenes despreciables de nuestro presidente", declaró anoche en un tuit Fahrettin Altun, director de comunicación de la presidencia.

"Condenamos el esfuerzo tan repugnante de esta publicación para difundir su racismo y odio cultural", añade.

The so-called caricatures are loathsome and they are devoid of any real sense of human decency. It’s clearly the product of a xenophobic, Islamophobic, and intolerant cultural environment the French leadership seems to want for their country.