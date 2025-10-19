Un robo en el Louvre, sin heridos, lleva al cierre del museo durante el día

El museo del Louvre ha sido objeto este domingo por la mañana de un asalto en el que no hubo heridos, anunció la ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, y eso condujo al cierre del museo durante toda la jornada.

En un mensaje en su cuenta de X, Dati ha señalado que el atraco se produjo en el momento de la apertura del Louvre y que se ha desplazado hasta allí. En su cuenta de X, el museo se limitó a indicar que va a estar cerrado este domingo "por razones excepcionales".

Un braquage a eu lieu ce matin à l’ouverture du @MuseeLouvre. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux cotés des équipes du musée et de la police. Constatations en cours. — Rachida Dati ن (@datirachida) October 19, 2025

Según los primeros elementos filtrados a la prensa, lo ocurrido hacia las 9:45 de la mañana (4:45 en Chile) fue más bien un robo que un atraco, y los ladrones sustrajeron joyas de un valor todavía por estimar.

BFMTV contó que un grupo de hombres llegó en moto al lado del Louvre que está junto al río Sena, y donde se estaban realizando obras, y utilizaron un montacargas para subir hasta la primera planta y romper las ventanas, lo que les permitió penetrar en el interior.

Una vez con el botín, salieron por el mismo lugar y huyeron en las motos.

La policía ha evacuado el patio de entrada al museo en la pirámide y al lugar de los hechos ha acudido también el ministro del Interior, Laurent Núñez.

El Louvre es el museo más visitado del mundo y por él pasaron 8,7 millones de personas el pasado año.

Ante los serios problemas de saturación, con una estructura de acogida diseñada en los años 1980 con la famosa pirámide, concebida para 4 millones de visitantes, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció en enero pasado un gran proyecto de remodelación.

Ese proyecto contempla un nuevo acceso en el patio conocido como Cour Carrée.

Núnez: Las joyas robadas tienen un valor incalculable

El ministro francés del Interior, Laurent Núnez, precisó que las joyas robadas tienen un "valor patrimonial e histórico incalculable".

"Tengo una gran confianza en que muy rápidamente encontremos a los autores y sobre todo los bienes robados", declaró Núñez en una entrevista a la emisora France Inter en la que los primeros elementos apuntan a que los ladrones habían hecho prospecciones previas.

El ministro no quiso precisar cuáles son las joyas sustraídas, más allá de que estaban en la galería Apolo, pero Le Parisien indicó que fueron nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y de la colección de los reyes franceses, incluidos un collar, una diadema y un broche.

El titular de Interior insistió en que los ladrones "actuaron muy muy rápido", pero también en que las fuerzas del orden acudieron "inmediatamente", que están movilizadas y que en este tipo de sucesos su nivel de éxito es superior al 50 %.

Núñez acudió esta mañana, poco después del suceso, que tuvo lugar entre las 9.30 y las 10.00 (entre las 4:30 y las 5:00 en Chile), al Museo del Louvre, adonde también fue la ministra de Cultura Rachida Dati.

El Louvre fue totalmente evacuado y va a estar cerrado durante todo el día, sobre todo "para preservar las pruebas" del robo con los que van a trabajar los investigadores, que tienen también imágenes de videovigilancia.

El ministro reconoció que "hay una fragilidad" en la seguridad de los museos franceses y por eso se lanzó un programa para mejorar la situación, y eso también afecta al Louvre.

Al mismo tiempo, quiso dejar claro que "no se puede impedir todo" y "no se puede esperar que el riesgo cero exista".

La Fiscalía de París, que es quien va a llevar las riendas de la investigación, abrió una investigación por robo en banda organizada y asociación de malhechores criminal.

Ladrones perdieron una joya en su huida

La titular francesa de Cultura, Rachida Dati, afirmó que los ladrones perdieron en su huida una de las joyas sustraídas, aparentemente la corona de la emperatriz Eugenia.

En una entrevista con el canal TF1 en la que se le preguntaba por si se había localizado una corona, Dati respondió que "efectivamente se ha encontrado una joya que se está evaluando", sin precisar exactamente cuál es, aunque el diario Le Parisien, sin citar fuentes, había indicado poco antes que es la corona de la emperatriz Eugenia y que está fracturada.

La titular de Cultura señaló que "todo ha sido muy rápido", que los autores son "profesionales" y que aunque se está haciendo una evaluación de lo sustraído, joyas que estaban en las vitrinas de la colección de Napoleón y de los reyes franceses, tiene un valor "incalculable".

Insistió en que todo se desarrolló "sin violencia", que tampoco hubo pánico entre el público, que fue evacuado por los empleados del museo con "profesionalidad".