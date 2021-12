Al menos 40 muertos en el norte de Haití en explosión de un camión cisterna

Al menos 40 personas murieron este martes en Cap-Haitien, en el norte de Haití, por la explosión de un camión cisterna que transportaba combustible y que sufrió un accidente.

El vicealcalde de la ciudad, Patrick Almonord, explicó a medios locales que un centenar de personas estaban tratando de saquear el camión en el momento de la explosión, después de que el vehículo se accidentó en el barrio céntrico de Pont Grand Bois et Samarie pasada la medianoche.

"Seguimos con el recuento" de víctimas, dijo el vicealcalde a la emisora Radio Télévision Caraïbes, subrayando que la cifra de 40 fallecidos es preliminar.

Numerosos heridos estaban siendo atendidos en el suelo de un hospital de Cap-Haitien por la falta de camas, según imágenes que circulaban en redes sociales.

🆘 🆘 🆘 Besoin urgent de renfort dans les hôpitaux du Cap-Haïtien et des environs après la terrible explosion suivie d’incendie d’un camion citerne qui transportait de la gazoline. Médicaments, médecins et autres sont nécessaires en urgence pour sauver blessés et brûlés. pic.twitter.com/0PYTTiYe5y