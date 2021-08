Chile enviará ayuda humanitaria a Haití tras terremoto que dejó decenas de muertos

El Gobierno de Chile confirmó que está preparado para enviar ayuda humanitaria hacia Haití, tras el terremoto de magnitud 7,2 que se registró la mañana de este sábado al noreste de Saint-Louis du Sud, en el sur del país caribeño.

El Presidente Sebastián Piñera, a través de sus redes sociales, informó que ya tomaron contacto con las autoridades y que están "preparando un envío de ayuda humanitaria que sin duda, necesitan con desesperación y urgencia", en la misma línea que el canciller Andrés Allamand, quien indicó que pondrán a disposición "nuestros medios materiales y, ciertamente también, nuestros medios humanos, por ejemplo, la patrulla de rescate de Bomberos".

Una vez más Haiti ha sido golpeada por la adversidad. Un Terremoto grado 7.2 produjo grandes daños a su población e infraestructura.



Hemos tomado contacto con sus autoridades y estamos preparando un envío de ayuda humanitaria que sin duda, necesitan con desesperación y urgencia. — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) August 14, 2021

"Vamos a colaborar con Haití en este momento tan difícil para ese país", agregó el ministro de Relaciones Exteriores.

BOMBEROS ADVIERTEN FALTA DE SEGURIDAD EN HAITÍ

En conversación con Cooperativa, el líder del equipo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) de Bomberos de Chile, Sebastián Mocarquer, quien fue jefe de operaciones en el terremoto del 2010 en Haití, que dejó 300.000 muertos, igual cantidad de heridos y 1,5 millones de damnificados, reveló que "si es necesario, el equipo se va a movilizar".

Mocarquer dijo que actualmente cuentan con un "un equipo altamente profesional", con equipamiento dispuesto para poder movilizarse hasta el país caribeño. Actualmente están en conversaciones con el Gobierno para ofrecer esta ayuda, sin embargo, el voluntario advirtió que "esta misión en particular está siendo muy compleja por la situación de seguridad interna".

El profesional recordó el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moise, quien murió por el impacto de 12 balazos a principios de julio. "Tuvieron un magnicidio hace un tiempo atrás, más el hecho de que hay una tormenta tropical que se espere impacte en esa zona, por lo tanto, son todas cosas que tienen que ser consideradas antes de movilizar un equipo a esa zona", explicó.

SOBRE 300 FALLECIDOS: NINGÚN CHILENO

Según los primeros datos del Servicio de Protección Civil del país, había al menos 29 personas que perdieron la vida a causa del terremoto, pero con el correr de las horas del número fue subiendo rápidamente y el más reciente balance cifró en 304 las víctimas fatales.

Respecto a la posibilidad de que hayan chilenos entre las víctimas fatales, Allamand sostuvo que "me he contactado personalmente con el embajador para saber sobre posibles víctimas chilenas. Hasta ahora no tenemos antecedentes en esa materia".

Mientras que el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, reiteró esto y dijo que "el director de la PDI, que está en contacto permanente con los agregados en Haití, y nos han manifestado que, al momento, no hay indicios de que algún chileno esté involucrado en las zonas mayormente afectadas".

COMUNIDAD HAITIANA EN CHILE, "DESCONSOLADA"

William Pierre, vocero de la comunidad haitiana en Chile, afirmó que sus compatriotas están "desconsolados" y "con las manos vacías, sin poder enviar dinero ni poder acudir" por las restricciones sanitarias en las fronteras yla falta de vuelos.

Por ello, pidió que "el Gobierno chileno vea cómo puede enviar una ayuda, poniendo la mano en el corazón".

PRIMER MINISTRO HAITIANO: SITUACIÓN ES "DRAMÁTICA"

El primer ministro del país caribeño, Ariel Henry, lamentó que la situación en Haití es "dramática" y reveló que el movimiento provocó "varias pérdidas de vidas humanas y materiales" en varios departamentos del país.

En un mensaje en Twitter, Henry llamó "al espíritu de solidaridad y compromiso de todos los haitianos" para enfrentar "esta dramática situación que vivimos actualmente", agregando que el sismo causó "enormes daños" en el sur del país.

🇭🇹 #HAITÍ | Los heridos son innumerables, no hay una cifra exacta. Reportes de medios locales mencionan el hospital de Les Cayes con varias personas lesionadas.



Los labores de búsqueda y rescate están presentes, pero aparentemente colapsados en medios del caos.



📸 Desde Jérémie pic.twitter.com/o0E1QrN9Ws — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) August 14, 2021

Henry anunció que ha movilizado "a todo el equipo del Gobierno para adoptar urgentemente todas las medidas necesarias" y para evaluar "la situación en su conjunto". Además, extendió su pésame "a los padres de las víctimas de este violento terremoto que provocó varias pérdidas de vidas humanas y daños materiales en varios departamentos geográficos del país".

Por otro lado, la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de EE.UU. (NOAA, en inglés) levantó la alerta de tsunami al determinar que ha pasado la amenaza de que se produzca ese fenómeno y pidió simplemente mantener la vigilancia por si se produjeran "fluctuaciones menores, de hasta 30 centímetros, sobre y bajo la marea normal" en zonas costeras cercanas al epicentro del sismo en las "próximas horas".