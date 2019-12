Denuncian abusos sexuales por parte de tropas de la ONU en Haití: Incluye a militares chilenos

Un estudio de una revista internacional denunció abuso sexual a mujeres, incluidas menores de edad, por parte de las tropas de Naciones Unidas en la Misión de Paz en Haití, hechos ocurridos entre el 2004 y 2017 y donde también se apunta a militares chilenos como autores.

La denuncia fue realizada en una investigación liderada por la profesora de la Universidad de Birmingham, Sabine Lee, y la científica de la Universidad de Queen en Canadá, Susan Sartels, publicada en la revista académica International Peacekeeping y difundida por el portal The Conversation esta semana.

El reporte contiene testimonios de cerca de 2.500 personas en Haití "sobre las experiencias de mujeres y niñas locales que viven en comunidades que albergaron operaciones de apoyo a la paz".

De estos relatos, 265 hablan de casos de niños o niñas cuyo padre es militar e integrante de la Misión de Paz, los que provienen de 13 países.

Encabezan la lista soldados de Uruguay y Brasil, mientras que Chile aparece en el cuarto lugar, con al menos 20 militares involucrados.

El ex canciller Heraldo Muñoz calificó la situación de escandalosa, grave y repudiable, "de modo que esto es absolutamente inaceptable y Naciones Unidas, que tiene una oficina de defensores de los derechos de las víctimas, debiera investigar en profundidad esta situación".

"Y al mismo tiempo, los países que aparezcan involucrados tienen que, igualmente, asumir responsabilidades. Leí el informe en Estados Unidos y se refiere particularmente a un círculo ilegal", dijo el ex titular de Relaciones Exteriores.

Niñas de apenas 11 años abusadas y embarazadas

Según el estudio, difundido también por diarios estadounidenses como The New York Times y The Washington Post, los militares entregaban comida o dinero a las mujeres o las menores de edad para tener relaciones sexuales.

Incluso, se da cuenta de niñas abusadas y embarazadas con apenas 11 años, también de abusos a hombres y niños.

El estudio da cuenta que las mujeres quedaron prácticamente "en la miseria", debido a que no tienen el sustento económico para criar a un bebé y, además, uno de los testimonios dijo que "ellos (los soldados) ponían unas monedas en tus manos para meterte un bebé".

El presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, diputado Jorge Brito, dijo que "Chile estuvo 13 años en Misión de Paz en Haití con más de 12 mil efectivos de la Armada, de la Fuerza Aérea, del Ejército, de Carabineros y de la PDI, y creo que el país tiene que hacer todas las acciones posibles para ayudar en la investigación".

"Si es necesario también, poner a disposición pruebas de ADN de aquellos que participaron, pero no podemos permitir que acciones de este tipo se hagan bajo el alero de nuestro país y con una misión que era clara, de paz, no de abusos", aseveró.

Los lugares donde se concretaban estos hechos generalmente eran las playas u hoteles, de acuerdo a la investigación.