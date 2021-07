Ex funcionario de Haití dio orden del magnicidio de Moise, según la policía colombiana

La Policía de Colombia aseguró este viernes que los acusados y detenidos por el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moise, recibieron las órdenes tras una reunión tres días antes del crimen con el ex funcionario del Ministerio de Justicia haitiano Joseph Felix Badio.

"Varios días antes, al parecer tres, Joseph Felix Badio, que fue ex funcionario del Ministerio de Justicia que trabajó en la comisión de lucha contra la corrupción con el Servicio General de Inteligencia, le indica a (Duberney) Capador y a (Germán) Rivera que lo que tienen que hacer es asesinar al presidente de Haití", sostuvo en una declaración pública el director de la Policía colombiana, el general Jorge Luis Vargas.

Moise fue asesinado el pasado 7 de julio en su residencia en Puerto Príncipe en un ataque armado donde también resultó herida su mujer, Martine, y hasta el momento 23 personas han sido arrestadas, incluyendo 18 ex militares colombianos y cinco ciudadanos haitiano-estadounidenses, y se han aplicado medidas cautelares contra 24 agentes y responsables de las unidades de seguridad presidencial.

La Policía colombiana reiteró que las investigaciones indican que el sargento retirado del Ejército colombiano Capador, muerto en Puerto Príncipe, participó en reuniones entre "personas que trabajaban para la empresa CTU Security Services" y el que está considerado cabeza de la trama por las autoridades haitianas, Emmanuel Sanon, un médico residente en EE.UU.

