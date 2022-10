Haitianos protestan contra "intervención extranjera" tras adopción de sanciones en la ONU

Haitianos se volcaron a las calles a protestar en contra de una posible intervención este viernes, después de que el Consejo de Seguridad de la ONU adoptara por unanimidad una resolución que impone sanciones y el embargo de armas a las bandas.

Con carteles con lemas como "Abajo la ONU" o "Abajo la ocupación extranjera", cientos de haitianos recorrieron las calles de Puerto Príncipe, entre neumáticos ardiendo y gritos en contra de una eventual intervención.

Si en días pasados los manifestantes lanzaban mensajes en contra de Estados Unidos y a favor de Rusia, hoy la ira se dirigió en especial contra Naciones Unidas.

"Abajo la BINUH, abajo la ONU, abajo el Grupo Core", se podía leer en pancartas con lemas escritos a mano, en alusión a la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití (BINUH, en sus siglas en inglés) y al grupo formado por embajadores de varios países y representantes de la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA) inicialmente establecido como un ente facilitador de la labor de la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah, 2004-2017).

Los manifestantes, enfurecidos, afirmaban que "los blancos no deben tocar la tierra de Dessalines", el padre de la patria, en referencia a una eventual intervención extranjera.

Haiti: Security Council votes to impose sanctions on those responsible for violence in the country.



Sanctions includes targeted measures against gang leader whose group is blocking country’s main fuel terminal, with devastating humanitarian consequences. https://t.co/CHrpIb1bzh