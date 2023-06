India trabaja para rescatar a una niña de dos años atrapada por más de 20 horas en un pozo

Las autoridades de la India trabajan contra reloj este miércoles para rescatar a Srishti, una niña de dos años que lleva más de 20 horas atrapada en un pozo de unos 100 metros de profundidad en el centro del país, y que no da señales de vida.

La niña se precipitó ayer por el pozo situado en el distrito de Sehore, en el estado de Madhya Pradesh, tras lo que las autoridades desplegaron varios equipos de rescate y maquinaria pesada para excavar un túnel hasta el lugar donde se encuentra atrapada la menor, según informó a EFE el director ejecutivo del distrito, Ashish Tiwari.

"Tenemos muchas maquinas allí pero estamos teniendo dificultades para excavar por las rocas", detalló.

El funcionario agregó que no están recibiendo actualmente respuesta de la niña, que está situada a unos 15 metros de profundidad.

Imágenes de las operaciones de rescate compartidas por la agencia india PTI muestran a varias decenas de personas, entre ellas varios miembros de la Fuerza Estatal de Respuesta a Emergencias por Desastres (SDERF), alrededor del pozo, con excavadoras que trabajan para remover la tierra.

Tras conocer el suceso, el jefe de Gobierno de Madhya Pradesh, Shivraj Singh, anunció ayer que había "dado instrucciones a la administración local para que tome las medidas necesarias", y que estaba "en contacto constante con la administración" sobre el desarrollo de las operaciones.

La India vivió un rescate similar hace un año, cuando el pequeño Rahul, de 10 años, cayó a un pozo en el norte del país y logró ser rescatado con vida tras una operación que duró más de 100 horas.

No obstante, otro niño de dos años falleció a finales de octubre de 2019 en el sur de país tras caer a un pozo de unos 30 metros de profundidad.

VIDEO | The rescue operation to pull out a 2.5-year-old girl, who fell into a 300-feet deep borewell at Mugavali village in MP's Sehore district on Tuesday, is still underway. pic.twitter.com/3pCPhOJdfe