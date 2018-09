Pasajeros sufrieron hemorragias porque los pilotos olvidaron presurizar el avión

Más de 30 pasajeros sufrieron de hemorragia y dolores de cabeza durante un vuelo de la compañía india Jet Airways luego de que los pilotos "olvidaran" apretar un botón para mantener la presión en la cabina durante el despegue.

El avión, un Boeing 737 con 166 pasajeros a bordo, tuvo que volver a Bombay este jueves poco después de haber despegado con destino a Jaipur, capital del estado de Rajastán.

Treinta pasajeros sufrieron hemorragias nasales, mientras que otras sangraron por las orejas.

Después del aterrizaje, los viajeros afectados fueron llevados a la terminal del aeropuerto donde los médicos administraron los primeros auxilios, informó el diario local Times of India. Ocho quedaron hospitalizados.

Inside visuals of Jet Airways Mumbai-Jaipur flight that was turned back to Mumbai airport midway today after a loss in cabin pressure pic.twitter.com/j9S6oKIf01