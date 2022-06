Protestas en India por un caso de corrupción en el que implican a la familia Gandhi

Varias regiones de la India vivieron este lunes manifestaciones de simpatizantes del histórico Partido del Congreso de la familia Nehru-Gandhi, ahora en la oposición, para protestar por la citación de uno de sus líderes, Rahul Gandhi, en un caso de corrupción por supuesto lavado de dinero.

Rahul -hijo, nieto y bisnieto de primeros ministros indios- acudió esta mañana en Nueva Delhi a una agencia gubernamental encargada de combatir los crímenes financieros para dar su testimonio sobre la gestión de la deuda del diario National Herald.

El político llegó a las oficinas acompañado de su hermana y secretaria general del Partido del Congreso, Priyanka Gandhi, mientras cientos de seguidores se manifestaban y colapsaban las calles del centro capitalino, a pesar de la prohibición de la Policía de que se produjeran movilizaciones en la zona.

Las protestas se extendieron además por varios estados, como los norteños Rajastán y Assam, el central Madhya Pradesh, el occidental Maharashtra o el meridional Kerala, para mostrar su oposición contra lo que consideran presiones políticas del Gobierno nacionalista hindú del primer ministro indio, Narendra Modi.

"La verdad no necesita máscaras, no puede ser reprimida ni derrotada", indicó en un comunicado el portavoz del partido del Congreso, Randeep Surjewala, que acusó a Modi de querer silenciar la protesta no violenta. Más tarde serían arrestados en la protestas varios líderes del partido, entre ellos el propio Surjewala.

GOBIERNO ACUSA PROTESTA PARA "PROTEGER RIQUEZA DE US$ 256 MILLONES"

Por su parte, la política del gubernamental BJP y ministra para el Desarrollo de la Mujer y la Infancia, Smriti Irani, señaló que el objetivo de las protestas es "proteger la riqueza de 20.000 millones de rupias (unos 256 millones de dólares) de la familia Gandhi".

La madre de Rahul Gandhi y presidenta del Partido del Congreso, Sonia Gandhi, también fue llamada a declarar por este caso, pero tras contraer el coronvirus se le emitió una nueva citación para el próximo 23 de junio.

El National Herald fue un diario fundado en 1938 por el bisabuelo de Rahul Gandhi, Jawaharlal Nehru, el primer mandatario de la India tras la independencia del Imperio británico en 1947. El periódico estuvo vinculado a la lucha anticolonial y aunque se cerró en 2008 por problemas financieros, se reabriría en 2016 en versión digital.

Rahul y Sonia Gandhi, además de otros cuatro imputados, fueron procesados en 2015 por supuesta malversación tras ser denunciados "a título privado" en enero de 2013 por Subramanian Swamy, un popular político del gobernante BJP.

El tribunal aceptó tramitar el caso tras encontrar indicios de supuesta malversación en la forma en que se gestionó la deuda del National Herald.

Swamy denunció que en la operación el Partido del Congreso, tras asumir mediante empresas intermedias el equivalente a unos 83.000 dólares, consiguió gestionar unos activos por cerca de 332 millones.