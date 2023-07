Iraquíes incendian la embajada sueca en Bagdad en venganza por quema de ejemplares del Corán en Estocolmo

Un grupo de manifestantes incendió en las primeras horas de este jueves las instalaciones de la embajada de Suecia en Bagdad, la capital de Irak, luego de manifestaciones que se han estado llevando a cabo durante toda la semana en protesta por la quema de ejemplares del Corán en el país europeo.

Según reportes de redes sociales, los manifestantes ingresaron en la Zona Verde de la capital iraquí, el sector de las embajadas, y arrojaron antorchas al interior de la legación sueca, en respuesta a una quema del libro sagrado de los musulmanes por parte de elementos radicales en Estocolmo a finales de junio.

NOW - Swedish embassy in Baghdad set on fire.



This incident comes just hours after Swedish police approved another event for Thursday outside the Iraqi Embassy in Stockholm, where organizers plan to burn another Quran and the Iraqi flag, BNO reports. #sweden pic.twitter.com/ILaQDMrNCn