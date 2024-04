Analista: El ataque de Israel a Irán pone en movimiento engranajes políticos, defensivos e incluso energéticos

El ataque lanzado este jueves por Israel contra Irán -que responde a la agresión inversa del sábado último- "era esperable" y puede generar "ajustes y definiciones" en Medio Oriente en el corto y mediano plazo, dijo a Cooperativa el director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finis Terrae, Alberto Rojas.

El académico explicó a A Última Hora que la respuesta militar hebrea "era uno de los dos escenarios que podían darse tras el ataque masivo que lanzó Irán el sábado pasado en contra de Israel. La otra opción era que el Gobierno del primer ministro (Benjamín) Netanyahu hubiese cedido ante las sugerencias, incluso la presión de Estados Unidos, de no responder al ataque iraní".

"Habrá que ver cuál es el alcance real de este bombardeo sobre Irán. Todavía la noticia está en desarrollo, habría que clarificar cuáles son los blancos, cuáles son las pérdidas en términos de vidas humanas, heridos, etcétera, para dimensionar el golpe que estaría realizando Israel y que, evidentemente, podría generar, a su vez, una nueva respuesta por parte del Gobierno de Teherán", apuntó el experto.

"Aquí hay todo un tema diplomático: estamos hablando de Estados Unidos, Reino Unido, otros aliados occidentales de Israel, que constantemente han estado tratando de que este conflicto iniciado a partir del ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre del año pasado no se siga extendiendo por Medio Oriente. Ya hay un foco en el sur del Líbano, donde Hezbollah, desde ahí, ataca el norte de Israel; tenemos (además) las milicias hutíes en Yemen que atacan los barcos vinculados a Israel que circulan por el Mar Rojo, y en ese sentido, aquí la gran pregunta es si acaso esto va a galvanizar a Medio Oriente en torno a Irán", comentó.

Dicho resultado "es complejo, tomando en cuenta que los iraníes siempre han tenido una visión bien particular de su rol dentro en Medio Oriente: han buscado tener un liderazgo, rivalizan con Arabia Saudita, entonces, la idea de que otros gobiernos pudieran cerrar filas con Irán no se descarta: el gobierno sirio, por ejemplo, tal vez el gobierno iraquí... Obviamente, países como Arabia Saudita y sus aliados, probablemente no. Pero esto, evidentemente, pone en movimiento una serie de engranajes políticos, defensivos, incluso energéticos, que van a tener un impacto en Medio Oriente en corto plazo".

Al mismo tiempo, "es complejo pensar en una guerra que comience sin saber cuándo termina: si uno mira un mapa, se da cuenta de Israel e Irán no son países vecinos. Entre ambos hay tres países, que son Irak, Siria y Jordania, y librar una guerra separada por tres países es complejo, sobre todo tomando en cuenta los roles que juegan en ese sentido: Jordania tiene la paz firmada con Israel desde 1994, tienen relaciones diplomáticas plenas; Siria no tiene relaciones diplomáticas con Israel y, por el contrario, está dentro de la esfera de influencia de Irán. E Irak, que tiene un gobierno con un fuerte componente chiíta, podríamos decir que es un escenario en el cual Irán se mueve con comodidad. Entonces, en ese aspecto, yo creo probable que aquí vamos a ver ciertos ajustes, ciertas definiciones, en el corto-mediano plazo", sentenció el analista.