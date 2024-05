Ejército iraní afirma que localizó el helicóptero en el que viajaba su presidente

El Ejército iraní afirmó este domingo que ha localizado la posición "exacta" del helicóptero en el que viajaba el presidente de Irán, Ebrahim Raisí, gracias a una señal del aparato y a otra del móvil de uno de los tripulantes.

"Se identificó el lugar exacto del accidente del helicóptero", indicó el comandante del ejército de Azerbaiyán Oriental, el general Asghar Abbasqolizadeh, según la agencia oficial IRNA.

"Hace unos minutos se recibió una señal del helicóptero y del teléfono móvil de uno de los tripulantes en el lugar del accidente", dijo la fuente.

"Ahora nos vamos con todas las fuerzas militares a la zona y esperamos dar buenas noticias", añadió Abbasqolizadeh.

Antes, el vicepresidente de asuntos ejecutivos, Mohsen Mansouri, había afirmado que se había contactado en varias ocasiones con dos pasajeros del helicóptero en el que viajaba Raisí y que tuvo que realizar un aterrizaje forzoso en una zona montañosa de la provincia de Azerbaiyán Oriental.

Mansouri indicó que tres helicópteros partieron de Tabriz, capital de la provincia de Azerbaiyán Oriental, a las 13:00 hora local (06:30 hora Chile) y unos 30 minutos después se perdió el contacto con el aparato en el que viajaban Raisí.

Junto con el presidente viajaban el ministro de Exteriores, Hosein Amir Abdolahian, el gobernador de Azerbaiyán Oriental, Malik Rahmati, y el líder de los rezos del viernes de Tabriz, Mohammad Ali Ale-Hashem.

Tras la pérdida del contacto se puso en marcha un amplio dispositivo que ya cuenta con al menos 65 equipos de rescate, pero las operaciones se han visto afectadas por el mal tiempo, la lluvia y la densa niebla en la montañosa zona donde se ha producido el incidente, cuando ya ha oscurecido en Irán, informó la Media Luna Roja.

Weather conditions during the rescue operation of the president's helicopter pic.twitter.com/UOUrKo8CP8