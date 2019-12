Irán está dispuesto a efectuar un "intercambio integral" de presos con EE.UU.

El ministro iraní de Exteriores, Mohamad Javad Zarif, aseguró este lunes que está dispuesto a efectuar un "intercambio integral" de prisioneros con Estados Unidos, después de la liberación de dos de ellos el sábado pasado.

"Después de recuperar a nuestro rehén, completamente listo para el intercambio integral de prisioneros", escribió Zarif en Twitter, aludiendo a la puesta en libertad del científico iraní Masud Soleimaní, detenido el año pasado en EE.UU. por intentar exportar material biológico.

After getting our hostage back this week, fully ready for comprehensive prisoner exchange.



The ball is in the US’ court.



Today, back to regional diplomacy in Istanbul, at the Ministerial Heart of Asia mtg, joining forces for peace & development in Afghanistan.#NeighborsFirst pic.twitter.com/dJw05JYM7X