Irán dice que responderá a nuevos ataques con "devastadores bombardeos" contra bases de EE.UU.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraní advirtió este domingo a Estados Unidos de que responderá a cualquier ataque con "devastadores bombardeos" contra sus bases en la región, tras supuestamente recibir información de que Washington va a reanudar las operaciones de combate con el apoyo de países de Medio Oriente.

"Advertimos de que cualquier ataque de Estados Unidos contra Irán provocará bombardeos continuados y devastadores contra todas las bases e intereses estadounidenses en toda la región, sin excepción", indicó el Ejercito iraní en un comunicado recogido por medios locales.

El Estado Mayor iraní sostuvo que tiene información que apunta que Estados Unidos va a "reanudar las acciones contra la República Islámica" tras recibir "el visto bueno" de países regionales en una reunión en Europa.

"Si los países de la región se alinean con la agresión del Gran Satán (EE.UU.) contra un Irán poderoso y soberano, todos ellos serán considerados cómplices de este mal y ya no podrán esperar ninguna moderación ni indulgencia por parte de las poderosas fuerzas armadas de Irán", aseguraron las Fuerzas Armadas iraníes.

La guerra entre Irán y Estados Unidos se encuentra en punto muerto casi siete meses después de su comienzo con ataques ocasionales a petroleros en el estrecho de Ormuz y sin que se observe una salida al conflicto.

A principios de agosto, el presidente de EE.UU., Donald Trump, pospuso la reanudación de operaciones de combate a gran escala después de que Arabia Saudí y Catar expresaran su temor a que Irán bombardeara instalaciones petroleras y de gas en la zona en represalia.

Esta semana, Trump afirmó que aún no sabe si reanudar o no los ataques masivos para intentar poner fin al conflicto o acabar con la República Islámica, según declaró al medio Axios.