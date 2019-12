Oficina de Bachelet denunció más de 7.000 detenciones en las protestas de Irán

Más de 7.000 personas se encuentran detenidas por su participación en las protestas que sacuden Irán desde mediados de noviembre, según la ONU, que criticó hoy la falta de transparencia en relación a las víctimas y al trato que están recibiendo.

Pese al alto número de detenidos, los arrestos continúan en todo el país, dijo hoy un portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet, en una comparecencia ante la prensa.

"Me encuentro muy alarmada por el trato físico, las violaciones de su derecho al debido proceso y la posibilidad de que una parte significativa de ellos puedan ser juzgados por delitos castigados con la pena de muerte", alertó Bachelet en una declaración.

Sobre las víctimas, el portavoz Rupert Colville dijo que la ONU ha recibido informaciones "que sugieren que al menos 208 personas han sido asesinadas, incluidas 13 mujeres y 12 niños", aunque también se han recibido otras que duplican esa cifra de víctimas mortales.

Sin embargo, la oficina de Bachelet no cuenta actualmente con medios para corroborar esos datos.

"En tales circunstancias, con tantos muertos reportados, es fundamental que las autoridades actúen con mayor transparencia. Debe haber una investigación rápida e imparcial de todas las violaciones que se ha producido, incluidos los asesinatos de manifestantes y sobre los maltratos en custodia", indicó la alta comisionada.

