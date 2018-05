EE.UU. rompió pacto con Irán: "El régimen ha buscado conseguir armas nucleares"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que su país se retirará el pacto nuclear con Irán a la vez que confirmó "poderosas" sanciones contra aquella nación.

El mandatario aseguró que en los distintos años, "Irán y sus terceros han bombardeado embajadas estadounidenses y secuestrado, aprisionado y torturado a ciudadanos estadounidenses".

Según Trump hay "pruebas contundentes" de que Irán "mintió respecto a su programa nuclear".

Agregó que la idea original del acuerdo que se suscribió en 2015 -firmado por el presidente Barack Obama y suscrito por EE.UU., Francia, Alemania, China, Rusia e Irán- respecto al programa nuclear de Irán, era que protegiera a EE.UU. y sus aliados de la "locura del régimen iraní", pero que le permitió a Irán seguir "enriqueciendo el uranio y llegar al punto de la necesidad nuclear".

Según, el mandatario estadounidense se levantaron las sanciones económicas con Irán y no se le puso "ningún límite" a sus "malas conductas".

"En el punto en que EE.UU. tenía la mayor ventaja, se le dio a Irán, a este régimen –un régimen de gran terror-, muchos miles de millones de dólares. Una vergüenza para mí como ciudadano y para todos los estadounidenses", dijo Trump en cadena nacional.

Trump además aseguró que se podría haber hecho un "buen acuerdo" pero que este no se hizo.

"Este acuerdo de Irán es defectuoso, si no hacemos nada sabemos lo que ocurrirá", sostuvo el mandatario.

"El futuro de Irán le pertenece a su pueblo", aseguró Trump.

El presidente estadounidense finalizó su discurso asegurando que si Irán propone un acuerdo que beneficie al "pueblo iraní", él estará dispuesto a negociar por la "estabilidad del medio oriente".

Reacciones internacionales

En el resto del mundo ya comienzan a haber reacciones ante esta decisión.

Desde Francia, el presidente Emmanuel Macron, lamentó la decisión de Estados Unidos.

"Francia, Alemania y el Reino Unido, lamentan la decisión de Estados Unidos de abandonar el JCPOA. Está en juego el acuerdo de no-proliferación nuclear", aseguró el mandatario en redes sociales.

France, Germany, and the UK regret the U.S. decision to leave the JCPOA. The nuclear non-proliferation regime is at stake.

Desde la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN) dicen que la decisión de Trump crea una "innecesaria crisis de proliferación".

La organización que el año pasado obtuvo el Nobel de la Paz, aseguró que con esto se mina la "credibilidad" de EE.UU. y que Corea del Norte "está mirando.

Mediante un comunicado, la directora ejecutiva de la ICAN, Beatrice Fihn –que hoy se encuentra en Nueva York-, aseguró que "la decisión de Donald Trump de dinamitar el pacto iraní supone que Irán puede acercarse a las armas nucleares sin las estrictas salvaguardas que las controlan".

"Con la credibilidad y el liderazgo de EE.UU. por los suelos, el resto del mundo debe unirse al Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares como el camino adelante hacia el desarme nuclear", agregó.

Además, a través de redes sociales, calificaron la decisión de "irresponsable".

Donald Trump's decision to pull out of #IranDeal is greatly irresponsible. It blows up a functioning agreement & deals a significant blow to US credibility as a partner in contract & diplomacy. North Korea will no doubt be watching