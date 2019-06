Irán revela incursión de un dron espía estadounidense en su espacio aéreo en mayo

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, publicó este domingo en Twitter un mapa que muestra que un avión no tripulado espía invadió su espació aéreo a finales del mes de mayo.

El mapa indica la ruta de un MQ-9 Reaper, que es un dron espía estadounidense fabricado por la compañía General Atomics Aeronautical.

En su tuit, Zarif menciona los recientes incidentes en el golfo Persico y señala que tales operaciones del "equipo B" "casi conducen" al presidente estadounidense, Donald Trump, a "desatar una guerra".

Como "equipo B" Zarif se refiere al asesor de seguridad nacional estadounidense, John Bolton; el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman.

"Más muestras, incluido el abuso de un dron espía MQ-9 en las coordenadas 5.26 el día 26 de mayo, la compra de lanchas rápidas y las llamadas telefónicas que programaban vincular a Irán al ataque a los petroleros, muestran que el 'equipo B' solo estaba a unos instantes (...) de conducir Donald Trump a una guerra; la precaución lo evito, pero la guerra económica crea tensiones", tuiteó Zarif.

More evidence—including encroachment of a MQ9 spy drone on 5/26, speedboat purchases & phone calls planning to attribute ship attacks to Iran—indicate #B_Team was moments away from trapping @realDonaldTrump into a war. Prudence prevented it, but #EconomicTerrorism brings tension. pic.twitter.com/LmWJTDvt2O