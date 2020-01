Un avión ucraniano con 180 pasajeros y tripulantes a bordo se estrelló este miércoles cerca del aeropuerto Imán Jomeiní, al sur de Teherán, según la agencia iraní IRNA.

El aparato, un Boeing 737 de la compañía ucraniana UIA, salió del aeropuerto iraní con destino a Kiev y debido a problemas técnicos se precipitó al suelo poco después del despegue.

Hasta el momento no ha trascendido si hay víctimas en el accidente pero, según el portavoz de Emergencias de Irán, Moytaba Jaledí, 10 ambulancias han sido enviadas al lugar del siniestro.

El avión se estrelló en una zona ubicada entre las localidades de Shahed y Parand.

El fabricante Boeing afronta una profunda crisis tras dos siniestros de su modelo estrella, el 737 MAX, que causaron 346 muertos y cuya producción está congelada.

El accidente aéreo más grave ocurrido recientemente en Irán tuvo lugar en febrero de 2018, cuando se estrelló un ATR-72 de la aerolínea iraní Aseman en una zona montañosa del centro de Irán, causando la muerte a los 59 pasajeros y los seis miembros de la tripulación que viajaban a bordo.

#PS752 #UIA #Ukraine International Airline #B737 has crash right after take off from #Tehran pic.twitter.com/xRikKVid8I