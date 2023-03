Hombre ciego recupera la vista gracias a inédito autotrasplante: "Fue como nacer de nuevo"

Un hombre ciego recuperó la vista gracias a una inédita reconstrucción ocular con tejido del propio paciente y a un trasplante de córnea en el hospital Molinette de Turín, Italia.

El paciente había perdido la vista en el ojo izquierdo hace treinta años por una ceguera irreversible, mientras que el derecho había comenzado a perderlo progresivamente hace seis años por una patología rara, una pseudopemfigoide ocular, que convierte en opaca la córnea.

Los médicos habían intentado reconstruir el ojo derecho, pero sin éxito, ya que la superficie del globo estaba muy dañada y no era funcional. Sin embargo, en la operación, la primera en el mundo según el hospital, se trasplantó del ojo izquierdo "-irrecuperable desde el punto de vista funcional pero con la córnea y la superficie ocular en buena salud- toda la conjuntiva, toda la córnea y dos milímetros de esclerótica".

De este modo, una tercera parte del ojo izquierdo fue autotrasplantado en el derecho, el cual "ha podido ser reconstruido y ha vuelto a ver", sostuvieron los autores de la operación.

"Cuando me he despertado y he comenzado a ver la forma de mis dedos y de la mano ha sido como nacer de nuevo", dijo tras la intervención el paciente.