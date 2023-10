Hombre fingió su muerte y lo encontraron 10 años después en paradisíaca isla de Grecia

Un programa de televisión italiano causó conmoción tras descubrir el caso de un hombre que fingió haberse suicidado hace diez años, para comenzar una nueva vida en una paradisiaca isla de Grecia.

Se trata de Adamo Guerra, de 55 años, quien en 2013 dejó una carta de despedida a sus familiares en la que les pedía que ayudaran a su exmujer y a sus hijas de 12 y 16 años: "Ahora es el momento de terminar. Intentaré hacer bien este último paso para ahorraros el dolor de un funeral", escribió.

Horas más tarde su auto fue encontrado en un puerto local, y las autoridades iniciaron una investigación que finalmente no tuvo resultados, por lo que supusieron que se había ahogado en el mar y que por eso sus restos nunca pudieron recuperarse.

Sin embargo, la realidad era bien distinta, ya que Guerra tomó un barco con destino a la localidad griega de Patras, donde residía desde su desaparición y donde fue localizado por el programa televisivo después de que su exposa iniciase los trámites del divorcio.

"El abogado me llamó y me dijo que mi marido no era una persona desaparecida", dijo su ex esposa, al explicar que un tal Adamo Guerra había solicitado en 2022 que se le registrara como ciudadano italiano residente en Grecia.

Si bien inicialmente, la mujer pensó que se trataba de un caso de suplantación de identidad, recurrió a un programa que busca personas desaparecidas para entender lo que estaba pasando.

"No es un hombre, ni un padre", aseguró su exesposa en el programa "Quien lo ha visto", después de que se emitieran las imágenes en las que el individuo pedía al equipo televisivo que se marcharan y que dijeran que no le habían visto.