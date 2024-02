Italia impuso millonaria multa a Enel por no proteger datos ante "acosadores abusivos"

La Autoridad Garante de la Privacidad italiana sancionó a Enel Energía con una multa de aproximadamente 85 millones de dólares por "no proteger sus bases de datos contra el acceso de acosadores abusivos".

El Garante destacó que la multa, hasta el momento la mayor que ha impuesto el organismo, responde "a las graves deficiencias en el tratamiento de los datos personales de varios usuarios del sector de la electricidad y el gas con fines de telemarketing".

En su web, explica que el procedimiento se originó a raíz de una investigación de la Guardia de Finanzas (policía financiera) por la que ya se habían impuesto multas por valor de 1,9 millones de dólares a cuatro empresas y se confiscaron algunas bases de datos utilizadas para actividades ilícitas.

