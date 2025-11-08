Italia instauró un registro obligatorio de influencers para combatir la desinformación

Italia lanzó un nuevo registro para 'influencers' para regular su actividad en las redes sociales y garantizar el cumplimiento de las normativas sobre publicidad, protección de menores y lucha contra la desinformación.

El Garante de las Comunicaciones (AGCOM), el ente estatal encargado de regular y supervisar las actividades relacionadas con la comunicación en Italia, publicó un formulario digital dirigido a los 'influencers' considerados "relevantes".

El documento está dirigido a aquellos perfiles que tienen más de 500.000 seguidores o un millón de visualizaciones mensuales como promedio en plataformas como Instagram, YouTube o TikTok.

Para formar parte de este registro, los creadores de contenido deberán completar un formulario digital con información personal, detalles sobre las redes sociales en las que están activos y las métricas relacionadas con su audiencia.

El objetivo de esta iniciativa es asegurar una mayor transparencia y seguridad en la difusión de contenido.

Transparencia y responsabilidad obligatoria

Como se explica en la página web del Garante de la Comunicación, al enviar la información solicitada, los 'influencers' aceptan explícitamente las condiciones del registro, así como el código de conducta y las normativas vigentes.

"Los 'influencers' relevantes, al enviar a la Autoridad la información y los documentos requeridos, asumen toda responsabilidad sobre la integridad y veracidad de la información proporcionada y sobre la integridad y conformidad con el original de los documentos transmitidos", se lee en la página web del Garante de la Comunicación.

El registro público y la información requerida

Una vez completado el formulario, el Garante publicará un registro público con información clave para identificar creadores, como su nombre completo, su alias o nombre de usuario y las métricas detalladas de su audiencia.

Para completar la inscripción, los creadores de contenido deberán proporcionar sus datos personales y métricas detalladas de redes sociales, como nombre completo y foto de documento de identidad, además de detallar las redes sociales en las que están activos, el número de seguidores que tienen y el promedio de visualizaciones mensuales.

También deberán incluir enlaces a sus perfiles y un medio de contacto para localizarlos fácilmente.