Meloni defendió consejo de su novio a mujeres: No emborracharse para evitar violaciones

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, salió hoy en defensa de su compañero sentimental, el periodista Andrea Giambruno, al asegurar que quería alertar a las mujeres y decirles "ojos abiertos" cuando dijo que "si evitas emborracharte" previenes también "al lobo", al referirse a algunos casos de violencia sexual que han conmocionado al país.

"Creo que Andrea Giambruno dijo de forma precipitada y asertiva algo diferente a lo que la mayoría de la gente interpretó. No leo en esas palabras 'si te paseas con minifalda te violarán' sino algo parecido a lo que me decía mi madre 'ojos abiertos y cabeza sobre los hombros'", dijo al ser preguntada sobre el asunto en una conferencia de prensa.

"Mi madre siempre me lo decía. No es una justificación para violar a las chicas, sino para decirles que tengan cuidado y mantengan los ojos abiertos, eso es lo que yo veo", añadió.

Meloni explicó que "los violadores existen y no debemos bajar la guardia", antes de protagonizar una polémica al respecto con una periodista que le inquirió sobre la cuestión: "Por favor...voy a ser yo quien quiere a las mujeres un paso por detrás de los hombres...", dijo con ironía.

Y aprovechó la ocasión para pedir que no se le pregunte por las palabras de su compañero: "Por favor, no me pida cuentas de lo que dice Giambruno, no tengo que decirle lo que debe decir: creo en la libertad de prensa".

"Diga lo que diga Giambruno se me pondrá en duda: pero ¿cuál es el concepto de libertad de prensa? Un periodista no dice lo que piensa su mujer, mi idea de la libertad de prensa es ésta, así que no me gustaría que se me pusiera en duda y me gustaría que no se pusiera en duda a ese periodista porque está unido a mí", agregó.

La frase de Andrea Giambruno, periodista de Mediaset, en un informativo hace unas semanas levantó en una controversia y suscitó una cascada de críticas.

"Si vas a bailar, tienes todo el derecho a emborracharte -no debe haber ningún tipo de malentendido- pero si evitas emborracharte y perder el conocimiento, tal vez evites también incurrir en ciertos problemas" porque "sino el lobo corre el riesgo de encontrarte", dijo entonces.