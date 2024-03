Ciudad japonesa en alerta por "gato tóxico": Cayó en productos químicos y huyó

La ciudad de Fukuyama, en Japón, está en alerta por un gato que cayó en un contenedor de productos químicos y luego se escapó a un paradero desconocido.

Un trabajador de la fábrica Nomura Plating Fukuyama fue quien se dio cuenta del incidente al ingresar temprano a la empresa: El desafortunado felino dejó un rastro de huellas de color amarillento.

Al revisar de dónde venían las marcas de patitas, descubrieron que el gato había caído en un contenedor de cromo hexavalente, un químico tóxico y cancerígeno.

En la compañía, los empleados utilizan mascarillas y guantes para manejar aquella sustancia, pues puede causar inflamación de piel y problemas respiratorios.

Según se pudo ver en las cámaras de seguridad, el gato pudo salir de los químicos y se fue corriendo.

Las autoridades locales solicitaron no tocar a "un gato que parezca anormal", aunque también explicaron que el animal pudo haber muerto, de acuerdo con BBC.

Cat in a vat: Japanese city warned over dangers of feline that fell in toxic chemicals https://t.co/2Zrm1gifIc