Multimillonario japonés busca mujer que lo siga hasta la Luna, literalmente

Un multimillonario japonés está buscando a una mujer que lo siga hasta la Luna, y aunque pueda parecer solo como una propuesta romántica, se trata de una oferta concreta que promete un viaje real repleto de aventuras.

La propuesta fue lanzada por Yusaku Maezawa, fundador de la empresa de venta online de ropa y accesorios Zozo, que en 2018 anunció su intención de convertirse en el primer turista espacial con un viaje a la Luna en una nave de la compañía SpaceX, que pretende orbitarla cerca del 2023.

Maezawa ya había anunciado en ese entonces que le gustaría viajar acompañado de ocho artistas, y ahora busca una pareja para el viaje.

La campaña del empresario aparece en un sitio web con un aviso titulado "Amantes de la Luna llena", y desde un inicio se deja claro que lo que está buscando es "alguien especial" que quiera acompañarlo.

La idea es documentar esta búsqueda en un reality show que será transmitido por el canal de televisión por internet AbemaTV. Se asume, por lo que dice Maezawa, que la afortunada no sólo participará en el documental, sino que también le acompañará en el viaje.

"Maezawa busca encontrar su pareja de vida", agrega el aviso.

[WANTED!!!]

Why not be the ‘first woman’ to travel to the moon?#MZ_looking_for_love https://t.co/R5VEMXwggl pic.twitter.com/mK6fIJDeiv