Un destructor de las fuerzas japonesas encalla y causa una fuga de petróleo

Un buque destructor de las fuerzas navales de Japón encalló este martes en aguas del sudoeste de Japón y causó una fuga de petróleo de su depósito de combustible, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Japón.

El incidente tuvo lugar en el mar interior de Seto, al oeste del archipiélago japonés, cuando el casco del barco chocó aparentemente con rocas del lecho marino, según el ministerio nipón.

Aunque no se produjeron heridos entre los tripulantes del destructor Inazuma, los daños en la embarcación provocaron una fuga de su combustible que se expandió unos 30 metros en torno a la misma, según las mismas fuentes.

Las Fuerzas de Autodefensa (Ejército) de Japón han procedido a remolcar el barco y a recoger el vertido de las aguas del mar de Seto.

El Inazuma pertenece al cuarto escuadrón de escolta de la base naval de Kure, en la prefectura de Hiroshima, y se encontraba realizando maniobras en el momento del incidente, según el Ministerio de Defensa.

🇯🇵 The Japanese Murasame-class guided missile destroyer Inazuma crashed into an underwater rock off the coast of Japan. The ship received significant damage to the underwater part of the hull and lost speed. There is a fuel spill. No deaths were reported. pic.twitter.com/yCcJqJn740