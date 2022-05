Al Jazeera acusó a Israel de "asesinar a sangre fría" a su corresponsal en Cisjordania

La cadena catarí Al Jazeera acusó a Israel de haber "asesinado a sangre fría" a una de sus periodistas, la palestina Shireen Abu Akleh, durante una redada este miércoles del Ejército israelí en la ciudad de Yenín, al norte de Cisjordania ocupada.

"En un trágico asesinato premeditado que viola las leyes y normas internacionales, las fuerzas de ocupación israelíes, a sangre fría, mataron a nuestra reportera, Shireen Abu Akleh", dijo en un comunicado la Red Internacional de Al Jazeera, con sede en Doha.

La periodista falleció después de que una bala le alcanzara en la cabeza, mientras que otro compañero periodista, Ali al Samudi, fue herido con una bala en la espalda y su condición es estable, según el Ministerio de Salud palestino.

"Condenamos este crimen atroz, a través del cual se pretende impedir que los medios de comunicación lleven a cabo su mensaje, y responsabilizamos al Gobierno israelí y a las fuerzas de ocupación por el asesinato de la difunta colega Shireen", apunta la cadena catarí en el comunicado.

Asimismo, Al Jazeera hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que "condene y responsabilice a las fuerzas de ocupación israelíes por atacar y matar deliberadamente a nuestra colega Shireen Abu Akleh".

El productor de la cadena, Ali Al Samudi, también fue "atacado al ser disparado por la espalda durante la cobertura y ahora se encuentra siendo tratado", dijo el medio, sin dar más detalles sobre su estado de salud.

Ambos periodistas llevaban sus chalecos identificados como prensa y ella llevaba trabajando para Al Jazeera desde el inicio de la Segunda Intifada.

"They shot us without asking us to leave or stop filming.”



Ali al-Samoudi, an AJ journalist who was also shot next to Shireen but is now in stable condition, said there was no presence of 'Palestinian armed fighters' at the scene.



