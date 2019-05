Denuncian que empresario amarró a un árbol a asesora del hogar por descuidar los muebles

Lovely Acosta, una trabajadora doméstica filipina fue presuntamente amarrada a un árbol por sus empleadores en Arabia Saudita, según denunciaron en redes sociales.

Las imágenes de la asesora del hogar maltratada fueron compartidas en Facebook por colegas suyos de Filipinas y rápidamente alertaron a cientos de usuarios.

Medios filipinos aseguraron que la mujer fue repatriada el mismo día que se presentó la denuncia, gracias a gestiones de su embajada.

Según acusaron, sus jefes la dejaron en el árbol como "castigo" por descuidar muebles y dejarlos al sol por mucho tiempo.

Daily Mail afirmó que la mujer trabajó varios meses para una acaudalada familia saudí.

#DFABulletin: On the Case of a Filipina Tied to a Tree in Saudi Arabia: https://t.co/IAORQ9acvR



The DFA reports that OFW Lovely Acosta Baruelo from Saudi Arabia arrived in Manila at 8:55 PM on 9 May 2019. pic.twitter.com/6d1MCENcgD