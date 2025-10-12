A un día de la firma de la paz, Netanyahu advierte: "La campaña de Israel no ha terminado"

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este domingo en un videocomunicado que su país sigue afrontando "grandes desafíos" en materia de seguridad, alegando que "enemigos" tratan de recuperarse para volver atacarlo.

"Allí donde combatimos, ganamos, pero, a la vez, debo decirles: la campaña no ha terminado. Siguen existiendo grandes desafíos de seguridad ante nosotros. Algunos de nuestros enemigos tratan de recuperarse para volver a atacarnos", aseguró el jefe de Gobierno.

El comunicado del mandatario comienza como una celebración de la liberación en escasas horas, según estima su Administración, de los cautivos que continúan en manos de las milicias islamistas de la Franja de Gaza.

A pesar de estos retos, Netanyahu aseguró que su país también se encuentra ante "grandes oportunidades" sobre las que no dio más detalles.

מחר ישובו בנים לגבולם.



מחר זו תחילתה של דרך חדשה.

דרך של בנייה, דרך של ריפוי, ואני מקווה - דרך של איחוד לבבות. pic.twitter.com/BepFQzpHTB — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 12, 2025

Mensaje de unidad



Más allá de su advertencia, el comunicado del primer ministro se centró en reivindicar la unidad de Israel reconociendo que hay "muchas diferencias" entre la población, en una línea de discurso poco habitual en sus intervenciones.

"Sé que hay muchas diferencias entre nosotros, pero en este día -y espero que también en el periodo que viene- tengamos todas las razones para apartarlas", dijo en el comunicado.

"Uniendo fuerzas hemos logrado victorias tremendas; victorias que han sorprendido al mundo entero", añadió.

Expectativas de liberación

Netanyahu celebró que se espera que Hamás libere a todos los cautivos que mantiene en Gaza o a la gran mayoría: 20 vivos en la madrugada del lunes y un número aún no anunciado de los fallecidos (28 en total), ya que es posible que el grupo islamista aún no haya podido recuperar todos los cadáveres.

"Mañana es el inicio de un nuevo camino. Un camino de construcción, de sanación y de esperanza. Un camino para unir nuestros corazones. Juntos seguiremos fortaleciendo nuestro país. Juntos seguiremos ganando y, con la ayuda de Dios, juntos aseguraremos la eternidad de Israel", sentenció.

El primer ministro israelí aún no ha reconocido su responsabilidad por el ataque del 7 de octubre de 2023, en el que milicias gazatíes se infiltraron en el país asesinando a casi 1.200 personas y secuestrando a otras 251. Tampoco ha emitido ninguna disculpa hacia las familias de los cautivos en Gaza.