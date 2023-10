Analista internacional ve "desfase y prudencia" en la reacción de Boric al atentado de Hamás

El Presidente Gabriel Boric reaccionó públicamente con "desfase" a la guerra iniciada el sábado entre Hamás, movimiento islamista que controla la franja de Gaza, e Israel, debido a que tuvo que alinear la política exterior que Chile ha llevado en la materia y su defensa personal sobre la causa palestina con el hecho de que, a nivel político y diplomático, el grupo considerado terrorista no representa al pueblo palestino, planteó en Cooperativa el analista Guillermo Holzmann.

El mismo sábado, horas después de la escalada sin precedentes del conflicto, la Cancillería emitió un comunicado manifestando, de parte de Chile, la "absoluta condena a los ataques contra ciudades en Israel", pero sin mencionar específicamente a Hamás.

El Mandatario, por su cuenta, se refirió explícitamente al asunto el domingo, compartiendo un tuit de la diputada comunista Carmen Hertz, quien sostuvo que "la adhesión a la causa Palestina no impide condenar en forma categórica, sin ambages, sin relativización alguna" los crímenes que estaba cometiendo Hamás.

El día siguiente, el jefe de Estado publicó una declaración propia condenando "sin matiz alguno los brutales atentados, asesinatos y secuestros de Hamás; nada puede justificarlos ni relativizar su más enérgico rechazo", así como también "los ataques indiscriminados contra civiles que lleva adelante el ejército de Israel en Gaza y la ocupación ilegal por décadas de territorio palestino violando el derecho internacional".

Nuestra solidaridad está y estará siempre con la víctimas de la violencia, sin distinción. Nos duele la humanidad.



Condenamos sin matiz alguno los brutales atentados, asesinatos y secuestros de Hamas. Nada puede justificarlos ni relativizar su más enérgico rechazo. Condenamos… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) October 9, 2023

Según analizó Holzmann en Lo Que Queda del Día, "la reacción del Gobierno apareció finalmente en los primeros tres días desfasada de lo que era la realidad, y ese desfase, desde el punto de vista analítico, tiene que ver con el desafío que significó para el Gobierno ponerse alineado con lo que ha sido la política de Estado en términos de relaciones internacionales, muy marcada, primero, por el reconocimiento de la nación palestina, que ya ha avanzado incluso con el apoyo de Chile para que sea hoy día miembro observador de Naciones Unidas y esté en un proceso para llegar a ser reconocido como un Estado".

A ello se suma el hecho de que "el Presidente, en los momentos que ha sido diputado, ha sido un ferviente defensor de la causa palestina".

Con esos antecedentes, el académico especuló que, en un principio, "el Gobierno por un momento duda si acaso Hamás está haciendo un acto legítimo o no", en relación con los anhelos sobre la creación oficial de un Estado de Palestina.

Sin embargo, "en esa perspectiva, quien ha liderado este proceso en Palestina ha sido la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que tiene su sede en Cisjordania. Y al lado de eso aparece un grupo terrorista que ya está alejado y claramente confrontado con la ANP, que arremete con un ataque netamente terrorista, (porque) Hamás es un actor no estatal", sostuvo.

"Y el tema -continuó- es que Hamás no representa a Palestina. En la franja de Gaza todos son palestinos, pero no todos esos palestinos son de Hamás. Hamás controla Gaza y tiene su propio sistema político y económico, y tiene una escasa relación con la Autoridad Nacional Palestina. Por lo tanto, Hamás no representa a Palestina".

Esos elementos, apuntó Holzmann, "probablemente fueron los que generaron esta suerte de desfase, que incluso yo diría que solo se desenreda con la declaración de Carmen Hertz, que posteriormente el Presidente Boric retuitea, en términos de dejar muy claro que la violencia que ha colocado Hamás es inaceptable".

[En vivo📻] Guillermo Holzmann: Yo diría que el desfase del Gobierno sólo se desenreda con la declaración de Carmen Hertz que el Presidente Boric retuiteó, en términos de dejar en claro que la violencia de Hamás es inaceptable #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) October 13, 2023

POSITIVA "PRUDENCIA"

No obstante que el Mandatario chileno no se refiriera al conflicto apenas estalló, Holzmann apuntó que también puede interpretarse esto como una positivia señal de "prudencia".

El politólogo recordó que "el Presidente tuvo su primer debut en estos temas cuando se negó a recibir al embajador de Israel (Gil Artzyeli)", a partir de lo cual "vino una serie de roces diplomáticos que ya se habían dado por superados".

En ese sentido, "por lo menos ahora, al guardar silencio y demorarse en poder hacer una declaración, (la situación) ya habla bien de que hay una cierta prudencia respecto a no decir lo primero que se piensa en torno a lo que estaba pasando allí".

Con todo, para Chile "es más complejo" adoptar una eventual postura única pues "acá está la mayor comunidad palestina (fuera del mundo árabe), por una parte, y hay una fuerte comunidad judía, pero también tenemos comunidades libanesas, sirias, egipcias; (incluso) hay algunos de Emiratos Árabes Unidos", enfatizó.

En nuestro país "las comunidades, por decirlo de alguna forma, tienen de manera concreta un pacto de no agresión y el compromiso -que ha sido notificado en varios gobiernos hacia atrás- de no trasladar las disputas que hay en esos países, en Medio Oriente, a Chile", resaltó.

FOCO EN ATRAER INVERSIÓN DESDE CHINA Y NO DDHH

En tanto, sobre la gira del Presidente Boric a China, Holzmann dijo que el jefe de Estado debería enfocar sus esfuerzos en atraer inversión y no abordar la situación de los derechos humanos en el gigante asiático.

El académico recordó que "el propio embajador chino en Chile (Niu Qingbao) colocó el límite: es decir, que cada Presidente tiene todo el derecho de decir lo que quiera de derechos humanos, pero que lo diga sobre su país. Punto".

"Por lo tanto -interpretó-, el avance es decirle lo que se le dice al Presidente Boric, que 'no se le ocurra hablar de los DD.HH. de China porque usted debe preocuparse de los derechos humanos que tiene sobre su país y no en China' ".

Boric participará en China en el foro de la Franja y la Ruta, iniciativa impulsada por Xi Jinping que este 2023 cumple 10 años. Pero también asistirá a la inauguración del Chile Week que tendrá lugar entre el 14 y 20 de octubre en las ciudades de Shenzhen, Chengdú, Beijing y Shanghai.

"Es la oportunidad que tiene Chile para poder promocionar sus exportaciones y abrir un nuevo mercado dentro de China, que tiene 1.400 millones de habitantes, de los cuales el poder adquisitivo importante que interesa a Chile está más o menos en 600, 700 millones", rescató.

"Pero también nos interesa (la visita) -y va a ser tarea del Presidente Boric realizar eso- en términos de poder aumentar la inversión china en Chile. Hay una serie de elementos donde a Chile interesa la inversión china, porque eso es un alivio para nuestra economía, una mitigación importante en términos de empleo", relevó.

"Los resultados de esta visita deberían ser bastante positivos", concluyó.