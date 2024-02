Ayuda humanitaria lanzada desde el aire para Gaza cayó, por error, en Israel

Varios paquetes con ayuda humanitaria destinados a los civiles de la devastada Franja de Gaza que fueron lanzados este jueves desde un avión de Jordania cayeron por error en territorio israelí, informó el Ejército de Israel.

"El Ejército jordano arrojó equipos de ayuda humanitaria en la zona norte de la Franja de Gaza. Debido a los vientos, algunos de los paquetes de ayuda aterrizaron en territorio israelí", indicó un vocero castrense.

Según medios israelíes, algunos paquetes llegaron tan lejos como el balneario Ascalón, a unos 15 kilómetros de la Franja de Gaza.

La guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamás ha provocado en cinco meses una crisis humanitaria sin precedentes en el enclave palestino, donde, según varias agencias de la ONU, la hambruna será inevitable.

Unos dos millones de desplazados -casi la totalidad de la población de Gaza- tratan de sobrevivir en medio de la destrucción generalizada de las viviendas, el colapso de los hospitales, el brote de epidemias, y la lacerante escasez de agua potable, alimentos, medicinas y electricidad.

Ante la lenta e insuficiente entrada de ayuda humanitaria a Gaza por tierra, varios países -entre ellos Jordania, Catar, Egipto, Emiratos Árabes y Francia- han estado lanzando ayuda desde el aire en los últimos días, intentando llegar al norte del enclave, donde la crisis humanitaria es aún más grave por lo inaccesible del terreno y los constantes combates.

En las últimas 24 horas, seis niños han muerto de deshidratación y desnutrición en el norte de Gaza, donde dos hospitales dejaron de funcionar por carecer de energía y suministros.

Palestinians facing hunger and starvation in Gaza crowded onto a beach as Jordan’s military airdropped desperately needed aid.https://t.co/st9I96hMGH pic.twitter.com/DRvZ0zDtw6