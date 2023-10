Biden: "Nos aseguraremos de que Israel tenga lo que necesita para defenderse"

El presidente de EE.UU., Joe Biden, prometió este martes que su país dará a Israel todo lo que necesite para defenderse en respuesta al ataque que perpetró el sábado Hamás y que ha provocado una escalada de violencia con centenares de víctimas mortales en ambos lados.

En un discurso en la Casa Blanca, el mandatario confirmó además que hay ciudadanos estadounidenses entre los secuestrados por Hamás y elevó a 14 la cifra de nacionales de su país que han muerto en Israel.

"Debemos ser absolutamente claros: estamos junto a Israel", dijo Biden en este discurso en el que estuvo flanqueado por la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, y el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken.

"Nos aseguraremos de que Israel tenga lo que necesita para cuidar a sus ciudadanos y defenderse para responder a este ataque", enfatizó el presidente, quien aseguró que EE.UU. seguirá proporcionando ayuda a Israel durante el tiempo que dure su guerra contra Hamás.

En concreto, explicó que EE.UU. ya está enviando a Israel municiones y los componentes que necesita para el sistema de defensa antiaérea Cúpula de Hierro, que Israel usó estos días contra los misiles lanzados desde la Franja de Gaza.

Además, Estados Unidos ha fortalecido su presencia militar en la región mediante el despliegue de aviones de combate, incluidos los sofisticados F-35 y F-15, y el envío al Mediterráneo Oriental de un grupo de portaaviones y destructores, entre los que destaca el buque USS Normandy, equipado con misiles antiaéreos, antisuperficie y antisubmarinos.

UN "ACTO DE MALDAD PURA"

Biden empezó su discurso calificando de "acto de maldad pura" el ataque de Hamás y describió escenas de horror con jóvenes masacrados mientras asistían a un festival de música y padres que tuvieron que esconderse con sus hijos mientras los milicianos de Hamás se paseaban por ciudades israelíes cerca de la frontera con la Franja de Gaza.

Además aprovechó para criticar los métodos de Hamás y acusarlo de usar a los civiles de la Franja de Gaza, donde viven 2,3 millones de personas, como escudo ante Israel.

"No hay justificación para el terrorismo. No hay excusa. Hamás no defiende el derecho del pueblo palestino a la dignidad y la autodeterminación. Su objetivo declarado en relación con el Estado de Israel es matar al pueblo judío. Utilizan a civiles palestinos como escudos humanos", aseveró el presidente.

Justo antes de este discurso, Biden conversó con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al que comunicó que la respuesta de EE.UU. será "rápida, decisiva y abrumadora" y al que reiteró que las democracias como Estados Unidos e Israel son más seguras cuando actúan de acuerdo con el Estado de derecho.