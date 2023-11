Blinken llegó a Israel para intentar "prevenir la propagación del conflicto"

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, llegó este viernes a Tel Aviv para una breve visita oficial, la tercera que realiza a Israel desde que estalló la guerra con el grupo islamista Hamás, el 7 de octubre, confirmó a EFE un portavoz del Ministerio de Exteriores de Israel.

Blinken tiene previsto reunirse con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, así como con el presidente Isaac Herzog y miembros del Gabinete de Guerra israelí.

Antes de iniciar su viaje, Blinken escribió en la red social X (antes Twitter) que trabajará "con los líderes regionales para proteger a los civiles y prevenir la propagación del conflicto" y abogó por "una paz y seguridad más amplias en la región".

"Estamos decididos a evitar una escalada en cualquiera de estos frentes, ya sea en el sur del Líbano, Cisjordania o en cualquier otro lugar de la región", afirmó antes de abordar a la prensa en un viaje que también le llevará a Jordania y Turquía.

"Nos estamos asegurando de que este mensaje llegue. A nadie le interesa que esto se intensifique y algunas de las otras partes involucradas lo reconocieron, pero vamos a trabajar en eso todos los días", indicó.

On my way to Tel Aviv for more diplomacy during an incredibly challenging time. We will continue to work with regional leaders to protect civilians and prevent the spread of conflict. We remain focused on two states and broader peace and security in the region. pic.twitter.com/V4wkXQXy6U