Tópicos: Mundo | Medio Oriente | Conflicto Israel-Palestina

Israel dio por terminada la operación de interceptación de la flotilla hacia Gaza

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

"Ninguno de los yates de provocación de Hamás-Sumud ha logrado entrar en una zona de combate activa ni violar el bloqueo naval legal", afirmó Cancillería.

 EFE
El Ministerio de Exteriores israelí dio por terminada este jueves la operación de interceptación de la Global Sumud Flotilla hacia Gaza, de la que queda un último barco todavía navegando, después de que Israel asaltara las casi 50 embarcaciones que formaban parte de esta iniciativa en una operación que comenzó durante la tarde de ayer.

"Ninguno de los yates de provocación de Hamás-Sumud ha logrado entrar en una zona de combate activa ni violar el bloqueo naval legal", afirmó el ministerio en un comunicado difundido en su cuenta de X.

"Un último barco de esta provocación permanece a distancia. Si se acerca, también se le impedirá su intento de entrar en una zona de combate activa y violar el bloqueo", recoge asimismo el comunicado.

