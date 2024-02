Chile acusó en La Haya "violaciones sistemáticas" de Israel al derecho internacional

En el marco de una audiencia celebrada este martes en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, Chile acusó a Israel de hacer caso omiso a las resoluciones de distintos organismos y ejercer "violaciones sistemáticas" al derecho internacional en su relación con Palestina.

Este tipo de sesiones se desarrollarán en el tribunal durante toda la semana, con el fin de abordar -junto a los 52 países inscritos en la instancia- las "consecuencias legales" de la ocupación israelí de los territorios palestinos desde 1967, después de que la Asamblea General de la ONU solicitara a la corte su "opinión consultiva" en diciembre de 2022.

Quien intervino a nombre de Chile fue la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores Ximena Fuentes, que según Emol, respaldó la legitimidad de la CIJ en cuanto a lo requerido, estimando que actuará "dentro del ámbito de su función consultiva, cumpliendo con su deber de brindar la asistencia jurídica que la Asamblea General de la ONU requiere para ejercer su poder" en este conflicto.

La actual asesora de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites explicó que el interés de Chile en este tema tiene que ver con que alberga a la comunidad palestina más grande fuera de Medio Oriente, y a la tercera comunidad judía más importante de Sudamérica.

Por tanto, argumentó que así como el Estado ha promovido la causa palestina desde hace años, La Moneda también condenó "desde el día uno" el ataque de Hamás en Israel del 7 de octubre.

Dicho esto, la diplomática apuntó que a nuestro país "le gustaría ver la implementación de la solución de dos Estados dentro de fronteras seguras y reconocidas internacionalmente, y está convencido de que estos procedimientos consultivos ayudarán en ese proceso, poniendo fin a 57 años de ocupación del territorio palestino".

En concreto, Fuentes cuestionó las políticas israelíes y calificó como "ilegal" la ocupación de los territorios palestinos, dado que -a su juicio- la gestión del gobierno de Israel demuestra que ésta se ha convertido en una anexión.

"En virtud de sus acciones, incluida la explotación de recursos naturales, las políticas de asentamientos, la construcción del muro, la legalización de puestos de avanzada, entre otras, Israel ha demostrado su intención de controlar indefinidamente el territorio palestino ocupado", aseguró.

