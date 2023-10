Comunidad Judía denuncia que nieta de un chileno fue secuestrada por Hamás

La Comunidad Judía en Chile denunció que la nieta de un conciudadano fue secuestrada por el grupo islamista Hamás durante su ofensiva en Israel que derivó en el conflicto bélico en Medio Oriente.

Se trata de Mia Schem, una joven de 21 años que el pasado 7 de octubre participaba en el festival de música electrónica en la frontera con Gaza.

El evento, que se realizaba en las afueras del Kibutz Reim, fue uno de los primeros objetivos de Hamás, donde sus milicianos asesinaron y tomaron cautivos a varios de los asistentes.

El abuelo de la joven, el chileno Zeev Scharf, relató a T13 que "la música se cambió por disparos, entraron los terroristas, empezaron a disparar a diestra y siniestra, derribaron a unos cuantos cientos, y lo que tengo entendido es que mi nieta empezó a correr, pero como no hemos sabido nada, lo más probable es que la agarraron, la secuestraron y se la llevaron a Gaza".

La presidenta de la Comunidad Judía en Chile, Grace Agosin, dijo a Cooperativa que "la confirmación (del secuestro) es oficial del gobierno de Israel a su familia, que efectivamente estaría entre los secuestrados, lamentablemente".

"Encontraron su teléfono en el descampado. Había distintas versiones: que le habían disparado en la pierna, que le habían disparado en el hombro, pero ahora ya se confirmó, lamentablemente, que está secuestrada", añadió.

Mía Schem, de 21 años, nieta de chileno, secuestrada por Hamas la mañana del 7 de octubre desde la fiesta electrónica en Reim. pic.twitter.com/VFDccigRNL — Com. Chilena Israel (@CoChilenaIsrael) October 15, 2023

Agosin también se refirió al caso de Loren Garcovich, otra ciudadana chilena que se encuentra desaparecida tras los ataques de Hamás en Israel.

"En el caso de Loren Garcovich, efectivamente no hay un video que muestre, pero no hay ningún indicio tampoco que pueda haber pasado algo distinto por ahora y Cancillería no ha dado información nueva. Lo que sí sé es que dentro de sus posibilidades están haciendo gestiones y también la ministra de la Mujer, (Antonia Orellana), ha estado preocupada por el tema", sostuvo.