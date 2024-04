Crecientes protestas propalestinas en las universidades de EEUU dividen a los demócratas

Las protestas estudiantiles propalestinas que se han extendido por los campus universitarios en Estados Unidos han dejado en evidencia las divisiones dentro del Partido Demócrata en un año electoral en que es clave mostrar unidad ante la fortaleza que presenta su rival republicano.

Una vez más, el ala izquierda es la que se ha mostrado más cercana a los estudiantes, pero el 'establishment' del partido, comenzando por el propio presidente Joe Biden, han enarbolado un discurso de 'ley y orden' en el que han resaltado además los contados incidentes de antisemitismo, aunque entre los activistas hay un buen número de activistas judíos antiisraelíes.

Es significativo que las protestas tengan como epicentro Nueva York, una ciudad (y un estado) dominados por los demócratas desde siempre y que al mismo tiempo alberga la mayor comunidad judía del mundo fuera de Israel, además de magnates judíos que se cuentan entre los principales financiadores de las universidades.

La gobernadora del estado, Kathy Hochul, y el alcalde Eric Adams, ambos demócratas del ala derechista y firmes defensores del estado de Israel desde que comenzó la guerra en Gaza (incluyendo viajes de solidaridad al país hebreo), han sido tajantes al tomar distancias con los jóvenes activistas.

El alcalde Adams lleva varios días posicionándose contra ellos, y ayer fue más lejos al afirmar que las protestas eran organizadas por "agitadores externos" a la universidad, "gente que no tienen nada que ver con el asunto y quieren agravar las cosas".

Adams, un expolicía, fue más lejos: "La gente que protesta pacíficamente es una cosa, pero no andan arrojando botellas y sillas", dijo, en alusión a unas imágenes editadas y difundidas por la policía en la que se ve cómo se lanzan algunos objetos a los agentes cuando trataban de desmantelar un campamento en la Universidad de Nueva York.

