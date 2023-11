"Duele haber sido tu amigo": Zaliasnik rompió con Moreira por culpa de la guerra

Después de varias semanas de mutuos posteos en la red social X en medio de la guerra entre Israel y el grupo islamista Hamás, el abogado del senador Iván Moreira (UDI) en el caso Penta y expresidente de la Comunidad Judía de Chile, Gabriel Zaliasnik, puso fin a una amistad de más de 30 años con el parlamentario gremialista debido a la condena de éste último a los bombardeos sobre Gaza.

"Esto grafica la gravedad de lo que significa la irresponsabilidad de un senador de traer a Chile un conflicto lamentablemente hasta ahora irresoluble. Y se afecta a personas, a chilenos de origen judío, a chilenos de origen árabe", dijo Zaliasnik al diario La Segunda.

La gota que rebalsó el vaso entre ambos llegó ayer, cuando Moreira pidió al Presidente Gabriel Boric declarar "persona non grata" al embajador de Israel, Gil Artzyeli, "por su incitación al odio y búsqueda por traer la guerra a Chile".

"Iván, lamentablemente eres tú con estos tuits y mensajes quien incita al odio y te sumas a quienes pretenden importar el conflicto a Chile. Duele haber sido tu abogado y haber sido tu amigo. Duele constatar el veneno que alguien te inoculó. Duele no haberme dado cuenta", escribió Zaliasnik en X.

Moreira "acusó recibo" y le contestó: "Quien trajo la guerra a Chile fue tu Embajador. Hace 30 años que he defendido la causa Palestina. Condené y sigo condenando a terroristas de Hamás. ¡No Me amenacen! Y para ti no existe genocidio de 10 mil palestinos".

"Las amistades cuando se terminan se hacen de frente y no por Twitter. Tengo una profunda gratitud a ti, pero eso no significa que tenga que callar en mis convicciones", agregó el senador.

En respuesta, Zaliasnik retrucó: "Efectivamente debiste pensar eso, Iván, antes de destilar tanto odio contra Israel y el pueblo judío. Sabías a quienes herías y no te importó. Siempre respeté tu apoyo a la causa palestina, pero jamás aceptaré la ceguera que ahora brotó desde lo más profundo de tu corazón".

Consultado por La Segunda si nunca afectó a su amistad tener diferentes posiciones respecto a Palestina, el abogado aseveró que "aquí todos creen que las cosas son binarias, que porque uno apoya una causa es contrario a los derechos de la otra causa (...). Pero cuando se toman posiciones extremistas, se empieza a apoyar retóricamente la propagación del conflicto del Medio Oriente a Chile, a repetir con ignorancia los slogans que hay contra Israel (...), las posiciones empiezan a aparecer como oportunistas y premeditadamente agresivas contra el único Estado judío".

Reveló que en el pasado "muchas veces lo hablamos y tratamos de no mezclar las cosas", pero ahora "tuve que tomar una decisión en lo personal y con mi familia que fue muy dura. No soy rencoroso y no hubiera querido jamás tener que hacer esto, menos haberlo hecho público, pero él estaba usando los medios para atacar a nuestro pueblo, para atacar a nuestra comunidad, para herir a mis hijos, para herir a mi señora y eso no se lo voy a aceptar".

"Lo hice en forma pública porque creí necesario aclarar y esclarecer muchas falsedades que él dijo durante estas últimas semanas", aseguró.