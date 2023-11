Egipto, Catar y EEUU supervisan cumplimiento de la tregua humanitaria en Gaza

Egipto y Catar, los dos principales mediadores del acuerdo de la tregua temporal entre el grupo palestino Hamás e Israel, supervisan junto a Estados Unidos el cumplimiento de la pausa en la Franja de Gaza y buscan renovarla más allá de los cuatro días pactados, informó hoy a EFE un fuente de seguridad egipcia.

"Hay un seguimiento minucioso y continuo por parte de todos los mediadores de las partes palestina e israelí para que esta tregua tenga éxito", según la fuente, que pidió el anonimato, y añadió que también "hay esfuerzos durante esa tregua para discutir su renovación entre las dos partes para que todas las partes regresen a la mesa de negociaciones" para una paz duradera.

Señaló que ambas partes, en referencia a Hamás e Israel, prometieron que "no habría ninguna violación de la tregua y que se seguiría cumpliendo con ella y con los términos acordados", y subrayó que "no existen condiciones que no hayan sido anunciadas en la tregua".

Catar, principal canal de comunicación con Hamás ya que acoge su oficina política en Doha, supervisa la tregua temporal desde una sala de operaciones abierta en la capital catarí.

La primera tregua entre Israel y Hamás entró en vigor a las 07.00 hora local (02.00 hora chilena), tras más de mes y medio de guerra, como parte de un acuerdo para la liberación de 50 rehenes a cambio de 150 presos palestinos.

El alto el fuego, que durará cuatro días y se podrá extender hasta diez si Hamás entrega a más secuestrados, servirá también para la entrada de ayuda humanitaria al enclave, que ya ha comenzado a entrar a Gaza.

I SRAEL INTENSIFICÓ ATAQUES PREVIO A TREGUA

En las 24 horas previas a la tregua entre Israel y Hamás, hubo una intensificación de los ataques israelíes por tierra, mar y aire, así como de detenciones de palestinos que intentaban evacuar del norte al sur de la franja, señaló hoy el informe diario del conflicto elaborado por la ONU.

El norte de la franja, especialmente la zona de Jabalia en el extremo septentrional de Gaza, fue escenario de importantes combates entre fuerzas israelíes y grupos palestinos armados en los que hubo un gran número de víctimas, destacó la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas.

El informe subrayó que por segundo día consecutivo, ante las perspectivas de tregua, se ha reducido mucho el número de palestinos evacuados del norte al sur de Gaza (sólo unos 500 el jueves), pero por el contrario se han advertido más detenciones entre los que intentaban esta ruta a través del único corredor abierto por Israel.

"Algunas mujeres son detenidas durante horas y otros durante días antes de ser liberados", describió el informe, que también detalló que el miércoles las fuerzas israelíes en el lugar arrestaron a tres paramédicos de la Media Luna Roja Palestina que participaban en una operación de evacuación de pacientes del hospital Al Shifa.

Según el informe, el número de desplazados internos que se refugian en escuelas y otras instalaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) ha llegado ya al millón, más de la mitad de los 1,7 millones de palestinos que haN dejado sus hogares debido al conflicto pero siguen en el interior de Gaza.

Naciones Unidas recuerda que 200 pacientes y personal médico siguen asediados en el Hospital Indonesio del norte de Gaza, esperando la evacuación en un centro rodeado por tanques israelíes y que incluso a última hora de la noche del jueves seguía siendo objeto de bombardeos por parte de las fuerzas de Israel.

El informe de la ONU confirmó que tres niños, uno de ellos un bebé que estaba en una incubadora, fallecieron el miércoles por la falta de electricidad que sufre el Hospital Kamal Odwan de Jabalia, uno de los dos únicos en el norte de Gaza aún en funcionamiento.

Según la oficina de coordinación humanitaria, pese a la proximidad de la tregua Israel continúa lanzando panfletos en zonas del sur de Gaza, como la localidad de Jan Yunis, urgiendo a la población que evacue hacia otras áreas del oeste, mientras que en el este un ataque a una zona residencial causó al menos 14 muertos y 13 heridos.

Más de mes y medio de asedio a Gaza ha causado más de 14.800 muertos, entre ellos 4.000 niños y 6.000 mujeres, según las autoridades gazatíes, que han reanudado la actualización diaria de víctimas después de más de una semana sin poder hacerlo por falta de información sobre la situación en el norte de la franja.