Ejercitó israelí ocupó la casa de cineasta palestino ganador de un Oscar

El Ejército israelí ocupó este sábado la vivienda del cineasta palestino Basel Adra, ganador de un Oscar por el documental "No Other Land", después de que grupos de colonos atacaran la aldea en la que se encuentra, Al Tuwani, en el sur de Cisjordania ocupada, según informó a la agencia de noticias EFE uno de los codirectores del largometraje.

"Tengo mucho miedo por Basel ahora mismo. Porque lo que ocurre una y otra vez es que los colonos atacan las aldeas palestinas, y luego llegan los soldados y atacan a los palestinos", dijo el codirector israelí Yuval Abraham, que aseguró que algunos familiares de Adra fueron golpeados por colonos.

Los equipos de emergencias de la Media Luna Roja confirmaron en un comunicado haber tratado a tres palestinos heridos durante el asalto de colonos. Dos de ellos han sido traslados a un hospital.

Según Abraham, los soldados han allanado la vivienda de Adra y lo están buscando, pues se encuentra en paradero desconocido.

Preguntado por la agencia de noticias EFE, el Ejército israelí no ha hecho ningún comentario al respecto.

Ataques violentos a colonos

El pasado 28 de julio, en uno de estos ataques, el activista y colaborador Odeh Hadalin fue asesinado por el disparo de un colono en Masafer Yatta.

El colono, Yinon Levi, había sido sancionado por la Unión Europea y Estados Unidos en 2024 por sus repetidos ataques violentos contra palestinos.

Desde el inicio de la ofensiva militar contra Gaza en octubre de 2023, los ataques violentos de colonos en Cisjordania ocupada se han incrementado, con un repunte también en Masafer Yatta, el conjunto de aldeas palestinas que sirve de escenario a ‘No Other Land’.

El documental abarca cinco años de grabaciones (2019-2023) en la aldea de Basel Adra, que muestran las demoliciones de viviendas, escuelas, pozos de agua y carreteras por parte del Ejército israelí y la expulsión forzosa de los palestinos.

Ataques israelíes en la ciudad de Gaza dejaron 66 muertos

En tanto, esta jornada se informó de al menos 66 personas muertas en la ciudad de Gaza por ataques israelíes, en una jornada que los gazatíes califican de especialmente intensa con bombardeos constantes por parte del Ejército israelí dentro de su plan para invadir la capital del enclave palestino.

Según un recuento de fallecidos recopilado en las morgues de los hospitales por informadores gazatíes y compartido en una plataforma conjunta, la cifra abarca los registrados en los distintos hospitales de la Franja desde la medianoche hasta las 21:00 hora local (14:00 en Chile).

La mayoría se registraron en el hospital Al Shifa, así como en el Bautista y en el Al Awda, situados los tres en la ciudad de Gaza, capital del enclave.

Según informó a la agencia EFE Mohammad Abu Salmia, director del Al Shifa, el mayor centro hospitalario de la ciudad de Gaza, este sábado se registraron allí al menos 35 fallecidos y 120 heridos, la mayoría de carácter grave.

"Se prevé que el número de fallecidos aumente", indicó el director del hospital, que detalló que el centro "ha alcanzado su capacidad máxima y ya no puede atender" a más heridos.

"Gaza se enfrenta a una situación cada vez más grave. Los continuos bombardeos han dañado edificios, escuelas y refugios, poniendo en peligro a innumerables civiles", explicó.

Abu Salmia añadió que sufren una gran escasez de camas de hospital, medicamentos y suministros médicos esenciales, lo que pone en mayor riesgo la vida de los pacientes.

Aumento de bombardeos

Desde que Israel anunció sus planes de invadir y ocupar la ciudad de Gaza, los bombardeos se han incrementado contra la capital gazatí, pero también las demoliciones y la destrucción de cualquier tipo de infraestructuras.

Este sábado, el Ejército israelí derribó un edificio de al menos 12 plantas, conocido como la torre Nour, tan solo una media hora después de que un portavoz militar emitiese una orden de evacuación forzosa de este inmueble y otras áreas próximas.

Israel ya había bombardeado o detonado en los últimos días 12 torres residenciales de más de siete plantas, en las que había unos 500 apartamentos que cobijaban a más de 10.000 personas, según esta fuente.

Además, derribó otros 120 edificios con una media de tres plantas cada uno, dejando sin refugio a más de 7.200 gazatíes; que se suman a los 30.000 que han huido de medio millar de viviendas dañadas por los incesantes bombardeos.

Al menos unos 53.000 palestinos han perdido la vivienda o tienda en la que se refugiaban en la ciudad de Gaza en menos de una semana, según datos del jueves proporcionados por los equipos de rescate de la Defensa Civil gazatí.