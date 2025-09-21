Síguenos:
Conflicto Israel-Palestina

El papa sobre Gaza: "No hay futuro en la violencia, el exilio forzado y la venganza"

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Agradeció a las asociaciones religiosas que solidarizan con los gazatíes, "hermanos y hermanas que sufren en esa tierra martirizada".

"La gente necesita paz. Quienes la aman de verdad trabajan por ella", añadió.

El papa sobre Gaza:
 EFE

El miércoles, León XIV expresó su "profunda solidaridad" al pueblo palestino en Gaza "que sigue viviendo con miedo y sobrevive en condiciones inaceptables", y llamó a un alto al fuego y a la liberación de rehenes.

En portada

El papa León XIV aseguró este domingo que "no hay futuro basado en la violencia, en el exilio forzado ni la venganza" al hablar de la situación en Gaza durante el ángelus celebrado desde la ventana del palacio pontificio en la plaza de San Pedro ante miles de personas.

El pontífice estadounidense y peruano expresó su agradecimiento "a las diversas asociaciones católicas comprometidas con la solidaridad con la población de Gaza".

"Queridos amigos, agradezco su iniciativa y la de muchos otros en toda la Iglesia que expresan su cercanía a nuestros hermanos y hermanas que sufren en esa tierra martirizada", añadió.

Y destacó: "Con todos ustedes y los pastores de las iglesias de Tierra Santa, repito: no hay futuro basado en la violencia, el exilio forzado ni la venganza".

"La gente necesita paz. Quienes la aman de verdad trabajan por ella", añadió.

El miércoles, durante la audiencia general, León XIV expresó su "profunda solidaridad" al pueblo palestino en Gaza "que sigue viviendo con miedo y sobrevive en condiciones inaceptables, obligado por la fuerza a abandonar una vez más sus tierras", en un llamamiento al final de la audiencia general celebrada ante miles de personas en la plaza de San Pedro.

"Ante el Señor omnipotente que dijo: 'No matarás' y ante toda la historia de la humanidad digo que toda persona tiene siempre una dignidad inviolable que debe ser respetada y protegida", agregó.

Y entonces renovó su llamamiento para que se produzca "un alto el fuego, la liberación de los rehenes, una solución diplomática negociada y el pleno respeto del derecho internacional humanitario".

