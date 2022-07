Expertos estadounidenses examinarán la bala que mató a la periodista Abu Akleh

La Autoridad Nacional Palestina (ANP) entregó la bala que causó la muerte de la periodista Shireen Abu Akleh a Estados Unidos para que realice una investigación que determine quién la mató.

El fiscal general palestino, Akram al Khatib, confirmó que la ANP permitió "que un equipo especializado de expertos de Estados Unidos realice un examen técnico de la bala", y que esta "se entregó al equipo que llegó recientemente al país para este propósito", según declaraciones recogidas por la agencia oficial palestina Wafa.

Según la misma fuente, el fiscal desmintió que la bala vaya a ser entregada después a Israel, como habían informado poco antes varios medios israelíes, que aseguraron que este domingo se podría tener el resultado del análisis pericial de la munición.

La ANP, que realizó su propia investigación en mayo, acusó al Ejército israelí de haber matado a Abu Akleh, y si bien Israel inicialmente puso en duda que sus tropas estuvieran detrás de la muerte y la atribuyó a milicias palestinas, sostuvo más tarde que necesitaba examinar la bala para poder determinar si esta fue usada por sus soldados, pero la ANP se negó a entregarla.

Varios medios como CNN, The Washington Post, The New York Times o Al Jazeera llevaron a cabo sus propias pesquisas, apuntando que la reportera murió muy probablemente por disparos de militares israelíes.

La muerte de Abu Akleh ocurrió el 11 de mayo, mientras se disponía a cubrir una operación israelí en el campo de refugiados de Jenín, y generó una ola de indignación en territorio palestino y a nivel internacional.

Desde hace semanas, miembros de la Administración norteamericana y políticos de ambas cámaras del Congreso han estado presionando a las autoridades palestinas para cooperar en una investigación que rompa con esta situación, antes de la visita del presidente Joe Biden a la región, prevista para los próximos 13 y 14 de julio.