Fiscal de la CPI pidió órdenes de arresto contra líder de Hamás y Netanyahu

El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, solicitó este lunes al tribunal la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu; su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y el líder de Hamas, Yahya Sinwar, entre otros.

Las solicitudes se basan en presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en la guerra en Gaza y se extienden asimismo a varios altos cargos del grupo islamista Hamas.

En su solicitud, el fiscal solicita autorización a los jueces para emitir ordenes de arresto contra Yahya Sinwar, jefe del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) en Gaza; Mohammed Diab Ibrahim al Masri, conocido como Deif y comandante en jefe del ala militar de Hamas (Brigadas Al Qassam); así como Ismail Haniyeh, jefe de la oficina política de Hamas.

Khan los considera "penalmente" responsables de "crímenes de guerra y lesa humanidad" cometidos en territorio de Israel y el Estado de Palestina desde al menos el 7 de octubre de 2023, lo que incluye "el asesinato de cientos de civiles israelíes" en ataques perpetrados por Hamas y otros grupos armados, así como "la toma de al menos 245 rehenes".

#ICC Prosecutor @KarimKhanQC announces applications for arrest warrants in relation to Yahya Sinwar, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (Deif) and Ismail Haniyeh in the context of the situation in the State of #Palestine ⤵️https://t.co/WqDZecXFZq pic.twitter.com/yXsuzKYlqJ